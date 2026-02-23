Es tendencia:
Se aleja de Alianza Lima: Gustavo Álvarez suena fuerte en histórico club argentino

Al estar libre, el técnico argentino aparece como opción para asumir en un histórico de la Liga Profesional Argentina.

Por Nicole Cueva

Gustavo Álvarez, exentrenador de Universidad de Chile (Getty Images).
Gustavo Álvarez fue mencionado en los últimos días como una alternativa para sustituir a Pablo Guede en Alianza Lima. Sin embargo, tras apaciguarse el ambiente interno en el cuadro ‘íntimo’, todo apunta a que su llegada a La Victoria no se concretaría.

Al encontrarse como agente libre, varios clubes han empezado a fijarse en el técnico argentino. Uno de ellos es Newell’s Old Boys, que busca con urgencia un entrenador para encarar la Liga Profesional Argentina.

Gustavo Álvarez suena fuerte en Newell’s

La información fue dada a conocer por el periodista Germán García Grova, quien indicó que la ‘Lepra’ tiene en la mira a Gustavo Álvarez e incluso que sus directivos sostendrán una reunión con el entrenador que fue tricampeón con la U. de Chile.

Además, señalaron que, en caso de concretarse su arribo, la intención es que asuma cuanto antes para poder dirigir el clásico ante Rosario Central, ya que Lucas Bernardi no estaría dispuesto a hacerse cargo del primer equipo.

Newell’s Old Boys apunta a Gustavo Álvarez. Habrá una reunión con el DT tricampeón con Universidad de Chile. Lucas Bernardi no desea dirigir el clásico contra Rosario Central“, escribió el mencionado comunicador en Twitter.

Jugadores de Alianza Lima muestran firme postura sobre el futuro de Pablo Guede: “Están…”

¿Gustavo Álvarez pudo llegar a Alianza Lima?

Hace unos días, cuando la tensión todavía marcaba el panorama en Alianza Lima, trascendió que desde la dirigencia evaluaron el nombre de Gustavo Álvarez como posible reemplazante de Pablo Guede.

Sin embargo, todo apunta a que el acercamiento no pasó de un interés preliminar por parte de la directiva ‘blanquiazul’ luego de que el equipo quedara eliminado de la Copa Libertadores 2026.

DATOS CLAVES

  • Gustavo Álvarez se reunirá con la directiva de Newell’s Old Boys para negociar su incorporación.
  • El técnico argentino es pretendido para dirigir el clásico ante Rosario Central como agente libre.
  • Alianza Lima evaluó a Álvarez tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026.
