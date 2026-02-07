Es tendencia:
Alianza Lima mantiene en suspenso la salida de Carlos Zambrano: esto es lo que se sabe al respecto

Hasta el momento, el club 'íntimo' no se ha manifestado acerca de la posible salida del defensor nacional. Conoce el motivo.

Por Nicole Cueva

© Getty ImagesCarlos Zambrano no rescinde aún con Alianza Lima.

En las últimas horas surgieron versiones sobre un posible regreso de Carlos Zambrano al primer equipo de Alianza Lima, tras el visto bueno de los directivos. La noticia cobra fuerza luego de que se confirmara la salida definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco del club.

No obstante, se informó que el cuadro ‘íntimo’ mantiene su decisión de no reincorporar al ‘Káiser’ durante la temporada 2026, y que la dirigencia ya inició las gestiones para resolver el contrato del defensor.

¿Por qué aún no se anuncia su salida de Alianza Lima?

Según dio a conocer la periodista Ana Lucía Rodríguez, la demora en oficializar la salida de Carlos Zambrano se debe a que el jugador habría puesto ciertos impedimentos para su desvinculación.

Aún así, dejó en claro que la postura de la institución ‘blanquiazul’ sigue siendo no reincorporarlo al primer equipo.

“La gente se pregunta qué sucede con Carlos Zambrano. Lo que sucede es que él tiene contrato hasta fin de temporada y no se soluciona. De hecho, tengo entendido que Carlos está poniendo algunas trabas y todavía no hay ningún acuerdo. No va a volver a Alianza. Hubo un rumor de una posible vuelta, pero eso no va a pasar. Alianza quiere desligarse, está un poco complicado, y por eso es que no sale aún en el comunicado”, señaló la comunicadora en ‘L1 Radio’.

El motivo por el que Zambrano fue separado de Alianza Lima

Cabe resaltar que, Carlos Zambrano fue apartado del primer equipo de Alianza Lima tras una denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años. Esta situación motivó la decisión de Pablo Guede de separarlo del plantel de manera definitiva.

DATOS CLAVES

  • Carlos Zambrano no regresará al primer equipo de Alianza Lima durante la temporada 2026.
  • La periodista Ana Lucía Rodríguez informó que el defensa pone trabas para su desvinculación contractual.
  • El jugador fue separado tras una denuncia de abuso sexual interpuesta por una joven argentina.
nicole cueva
Nicole Cueva
