Eduardo Ledesma, director técnico de 2 de Mayo, habló con Bolavip Perú sobre la eliminación de su equipo a manos de Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Así como se lamentó por no poder continuar en competencia internacional, el profe paraguayo destacó el trabajo de su plantel. También habló sobre la chance de trabajar en el fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

2 de Mayo peleó hasta el final ante Sporting Cristal. Estuvo muy cerca de lograr la épica y hasta tenía en su poder la chance de clasificar cuando Ángel Martínez le detuvo su penal a Cristian Benavente. Sin embargo, Diego Enríquez le tapó su remate a Fernando Cáceres y, luego, Ulises Coronel falló el suyo, lo que determinó el 4-3 definitivo de Cristiano da Silva.

Para Eduardo Ledesma, su equipo estuvo muy cerca de lograr la épica y resumió el porqué los ‘Celestes’ lograron la clasificación. “(Los penales) Son situaciones muy al límite, pegar bien a la pelota. Cristal estuvo más preciso, más tranquilo también en esa definición y es ahí donde se ve la experiencia“, analizó desde el Aeropuerto de Lima camino a Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Más en detalle, destacó la experiencia de haber disputado las fases previas de la Copa Libertadores donde también destacó a Sporting Cristal y a Alianza Lima. “Es una experiencia muy linda, este tipo de torneos te permiten eso. Vine dos veces como jugador, uno va creciendo, va madurando eso, hoy nos toca desde este lugar, como entrenador”, expresó.

“Nos tocaron dos equipos muy difíciles, que se armaron bien, con mucho presupuesto, con mucha historia. La reflexión que nos queda es que tuvimos la oportunidad y nos quedamos a la puerta”, sintetizó respecto a sus rivales y al análisis final de su participación en el máximo torneo de Conmebol.

ver también ¿Cuánto dinero ganó Sporting Cristal por eliminar a 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026?

Eduardo Ledesma ve con buenos ojos dirigir en Perú

Durante su paso por esta Copa Libertadores, Eduardo Ledesma tuvo que afrontar duros partidos de visitante en el Perú. Pero 2 de Mayo hizo un trabajo tan bueno con un plantel menor en jerarquía que le valieron elogios de parte de los propios hinchas peruanos. Ante esto, el propio entrenador paraguayo reflexionó sobre este país.

Publicidad

Publicidad

Según contó, ya tuvo cuatro visitas al país (dos como jugador y las dos como entrenador en 2 de Mayo) y destacó que el fútbol se vive de otra manera, pero para los entrenadores extranjeros representa una oportunidad importante a futuro.

“Obviamente, es un fútbol muy lindo, es un fútbol que te abre muchas puertas, un buen mercado para cualquier entrenador. Hay muchos entrenadores extranjeros que vienen acá, el caso de (Paulo) Autuori, el de (Pablo) Guede, que hoy dirige a Alianza. Da muchas oportunidades. Es un país muy lindo, realmente”, confesó.

¿Se daría una chance de dirigir en Perú? “Uno nunca cierra las puertas a ningún lugar. Hoy nos toca dirigir a 2 de Mayo, un equipo que está en crecimiento, que está tratando de hacer las cosas muy bien en nuestro país, en Paraguay y tratando de potenciarse como club”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Su reflexión sobre el trabajo de 2 de Mayo

Por último, Ledesma, quien tuvo un título en su carrera como jugador vistiendo la camiseta de Lanús en Argentina (Apertura 2007), comentó todo lo que tuvo que pasar 2 de Mayo durante estos días entre la Copa Libertadores y el torneo paraguayo. El cansancio físico pudo ser un factor que afectó a la eliminación ante Cristal.

“Nos tocó una seguidilla y uno sin darse cuenta, el torneo paraguayo había arrancado el 22 de enero y hoy estamos a 25 de febrero y jugamos 10 partidos en pocos días. Una locura por el fixture. Eso se vio creo, un poco, reflejado en el campo, ya en el torneo local y en la Libertadores: jugadores fatigados, con mucho estrés por la magnitud de los partidos que se han jugado“, analizó.

Y cerró: “Hay que levantar esto, dar vuelta la página, un poco triste porque queríamos seguir en la copa internacional. Como dije, nos tocaron 2 rivales demasiados duros, pero bueno, orgulloso de los jugadores, nos vamos invictos de este torneo”.

Publicidad

Publicidad

Datos claves