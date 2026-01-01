El ambiente en Matute está que arde y no es para menos. Con la llegada de Federico Girotti, el vestuario de Alianza Lima se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada pieza lucha por su lugar. Para muchos, el arribo de un delantero joven, con la potencia y el roce del fútbol argentino, no es más que una señal directa de que el ciclo de Paolo Guerrero como titular indiscutible podría estar llegando a su fin. ¿Ha llegado Girotti con la misión de enviar al ‘Depredador’ al banquillo por decisión de Pablo Guede?

¿Federico Girotti contra Paolo Guerrero?

La especulación creció exponencialmente entre la hinchada íntima, que se pregunta si el ex River Plate aceptará un rol secundario o si forzará su titularidad desde el primer minuto. Sin embargo, en medio de este mar de rumores sobre una posible guerra interna por el puesto de “9”, el propio Girotti decidió romper el silencio en una nota extensa para Alianza Play. Sus palabras no solo sorprendieron por su claridad, sino que revelaron sus verdaderas intenciones respecto a la competencia con el máximo referente histórico del fútbol peruano y el emergente Luis Ramos.

Federico Girotti posando en Alianza Lima. (Foto: X).

“Seguramente en los entrenamientos le pediré muchos consejos; jugar con alguien de su historia será muy lindo porque podré aprender mucho de él”, confesó Girotti, desactivando cualquier narrativa de conflicto. Lejos de la soberbia, el atacante argentino parece haber entendido que, para ganarse a la hinchada de Alianza Lima, primero debe ganarse el respeto de sus líderes. Esta postura sugiere que su interés personal no es solo sumar minutos, sino absorber la jerarquía de Guerrero para consolidarse como el futuro gran referente del área blanquiazul.

Federico Girotti sueña con hacer historia

A pesar de este perfil bajo en sus declaraciones, la presión sobre los hombros de Pablo Guede es total. El estratega sabe que tiene en sus manos una delantera de “lujo”, pero difícil de equilibrar. La potencia física de Girotti y su capacidad para presionar alto encajan perfectamente con el estilo dinámico que Guede suele pregonar, lo que pone en una encrucijada a Guerrero. Si bien Girotti habla de aprendizaje, en la cancha su fútbol reclama protagonismo, dejando abierta la duda de cuánto tiempo podrá mantenerse esta armonía si los goles empiezan a llevar un solo nombre.

Federico Girotti feliz con el equipo del pueblo. (Foto: X).

Para el atacante argentino, esta etapa en La Victoria representa el “ahora o nunca” de su carrera profesional. “Es una oportunidad única, un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo”, señaló con determinación. Girotti no ha venido a pasear; ha venido a dejar huella en un club que le exige resultados inmediatos. Su ambición personal es clara: triunfar en el extranjero y devolverle a Alianza Lima el protagonismo en la Copa Libertadores, un torneo donde él ya sabe lo que es marcar diferencias físicamente.

Alianza Lima gozará de su nuevo goleador

Finalmente, la “verdad” de Federico Girotti parece ser una mezcla estratégica de respeto y ambición. Alianza Lima se encamina a una temporada donde la competencia interna será su mayor fortaleza o su principal dolor de cabeza. Mientras el hincha debate en redes sociales quién debe ser el dueño de la “9”, Girotti ya empezó su propio partido: uno que se juega con humildad ante los micrófonos, pero con una intensidad feroz en los entrenamientos. El duelo por el área íntima acaba de comenzar y solo los goles dictarán la sentencia final.

DATOS CLAVES

El delantero argentino Federico Girotti se incorporó a Alianza Lima bajo la dirección de Pablo Guede.

Federico Girotti afirmó en Alianza Play que pedirá consejos a Paolo Guerrero durante los entrenamientos.

La delantera del club íntimo para la temporada 2026 incluye a Girotti, Guerrero y Luis Ramos.

