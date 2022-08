La historia de Jefferson Farfán y Alianza Lima hace mucho es de pura tensión, porque esperan de él, mucho más de lo que puede entregar. El delantero peruano no está bien físicamente, siendo una carga muchas veces, según el comentario popular de los hinchas, quienes hace tiempo le perdieron la paciencia. Porque lo necesitan en óptimas condiciones para esta 'Liga 1'.

El capitán de Carlos Bustos está lejos de poder tener actividad, debido a que su lesión lo mantiene marginado por un tiempo prolongado. Podría terminar su contrato (vence a final de temporada), sin pena ni gloria, después de casi un año parado, siendo anécdota el campeonato nacional de 2021. Con todo este análisis previo, vamos a unas palabras contra el jugador ex PSV Eindhoven, cortesía del buen Gonzalo Núñez.

En su último programa de YouTube, donde aparece junto a su amigo Erick Osores. Habló fuerte sobre el presente de Jefferson Farfán, mostrándose indignado por la posición que ha tomado el atacante, recibiendo su sueldo de manera puntual, sin hacer ningún aporte dentro de la cancha: "Si tú ya sabes que no vas a seguir jugando al fútbol, es bien conchudo seguir cobrando lo mismo".

Yéndose por el lado de los seguidores 'íntimos', quienes le perdieron la paciencia al popular '10 de la calle' hace mucho tiempo: "Me parece bien que los hinchas ya hayan asumido que Jefferson Farfán se retiró. Ya es un exjugador, no tiene cartílago. Ya no puede jugar. Si el señor Farfán fuera decente, va a Alianza y diría que no puede jugar al fútbol".

De la misma manera, disparó contra la directiva que actualmente gerencia al cuadro 'victoriano'. Quienes han sido responsables de todos los movimientos en el último mercado de pases: "No puede jugar y no van a volverlo a ver dentro de una cancha. Los del Fondo Blanquiazul siguen haciéndose los coj… Ese pata no quiere resignar nada, como rico quiere seguir jugando y hacer pensar que todavía puede. Ya no puede, ya se retiró".