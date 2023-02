Ser el hombre más solicitado por todos los periodistas de la liga principal del país donde es, es un mérito enorme. Te contrataron para ser solución y lo demuestras desde un comienzo. No hay mucha ciencia en ese aspecto. Pablo Sabbag se lo mereció de principio a fin.

El delantero colombiano de Alianza Lima, habló con GOLPERU apenas terminó el cotejo contra Universitario de Deportes. Se paró para ser entrevistado, por haber cumplido a carta cabal, lo que le pidió su entrenador, Guillermo Salas. Antes había marcado ante Sport Boys, y hoy le tocó frente al compadre.

Muy emocionado por todo lo que pasó, dijo esto Pablo Sabbag, casi gritando, y dejando sin muchas respuestas al periodista de turno: "El clásico se tenía que ganar y se quedó con nosotros, en casa. Arriba Alianza. Me lo imaginé todo el día de hoy y ayer, y gracias a Dios lo pude".

La explicación para el resultado final, el cual nos dice que ganó el equipo del pueblo. Se dio de la siguiente manera, según la percepción del cafetero: "(Ganamos) Porque tuvimos huevos, porque la luchamos, porque la guerreamos y este clásico se quedó con nosotros por eso. Vinimos por los tres puntos y gracias a Dios nos los pudimos llevar".

Finalmente, mencionó su relación de respeto con Hernán Barcos. Son como padre e hijo: "En toda mi carrera es el ‘9′ con el que mejor me he llevado, con el que siento que hay una relación más sana que cualquiera. Me ha apoyado desde el día uno. Es más, desde antes de llegar me ha apoyado, me escribió por Instagram, me dijo que viniera, que iba a llegar a un gran equipo. Desde que llegué me ha brindado consejos, todos los días me habla. Hoy me habló, me dio consejos para el partido. Voy a celebrarlo con él, como jugador es un crack, todos lo saben, pero es más crack como persona".