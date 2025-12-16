¿Se queda o se va? Se definió el futuro de Rodrigo Ureña en Universitario: “Las conversaciones han…”

Universitario de Deportes tuvo otro buen año en el que logró rendir de gran forma hasta conseguir ser campeón peruano. Esto claro que ha hecho que muchos equipos se fijen en sus jugadores, algo que tiene sentido por el buen rendimiento que tuvieron. Rodrigo Ureña es uno de ellos, por lo que ya se conoció que pasará con él en el 2026.

Tras la culminación de la temporada el chileno estuvo buscando su renovación para poder mejorar su contrato. Pero el club no estaba de acuerdo con esta decisión, lo que ocasionó un malestar en el mediocampista. Esto abrió la puerta para que pueda irse a otro equipo, siendo Millonarios el que apareció para tratar de sacarlo de Ate.

Millonarios pagaría este dinero a Universitario por Rodrigo Ureña (Composición Bolavip).

Pues la espera terminó y las conversaciones están casi definidas, Rodrigo Ureña no seguirá jugando en Universitario de Deportes. Su salida es inminente, así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales. Por lo que será un gran golpe perder a un jugador de ese nivel, que ha sido importante en el mediocampo.

“¡Rodrigo Ureña jugará en Millonarios! Acordadas las condiciones para el traspaso del volante chileno de Universitario de Deportes al club de Colombia. Las conversaciones han sido fructíferas e incluso se acordó facilidades de pago para el club de Bogotá. El monto acordado será menor a lo establecido en la cláusula. Todo se va a formalizar mañana.”, fue lo que compartió el periodista en sus redes sociales.

¿Quién tomará el puesto de Rodrigo Ureña?

Todavía no hay nada dicho de quién será el jugador que tome su lugar. Esto deberá determinarlo tanto el nuevo entrenador, como Álvaro Barco. Lo cierto es que hay un nombre que suena fuerte y es el de Jesús Castillo, que ha venido haciendo bien las cosas. Se adueñó del lugar cuando Ureña estuvo suspendido, así que demostró sobriedad, clase y buen pie para jugar como contención.

Jesús Castillo, volante de Universitario (Foto: Universitario).

Ahora, es importante mencionar que la salida de Ureña deja un lugar libre para un nuevo extranjero. Así que habrá que ver en que lugar deciden usarlo, pues podrían traer a alguien similar para el mismo puesto o usarlo en otro lugar del campo para reforzar el plantel.

La carrera de Rodrigo Ureña en Universitario

Rodrigo Ureña llegó en el año 2023 procedente del conjunto de Deportes Tolima. Inmediatamente se hizo con el puesto de titular, su gran temperamento combinado a su buen juego de pies, lo hicieron un jugador importante para el esquema de la ‘U’. Siendo un futbolista que formó parte del tricampeonato.

En total Ureña disputó un total de 99 partidos oficiales con la camiseta ‘crema’, quedándose solo a 1 de lograr los 100. Hizo tan solo 2 goles, mientras que dio 6 asistencias en un total de 7959 minutos disputados. Los de Ate son el club más importante en la carrera del nacido en Conchalí.

Datos Claves

Rodrigo Ureña dejará Universitario para jugar en Millonarios tras acordarse su traspaso.

El monto acordado por la transferencia será menor a la cláusula de salida.

El volante chileno disputó 99 partidos y logró el tricampeonato desde su llegada en 2023.

