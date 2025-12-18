Es tendencia:
Sorteo de Copa Libertadores determinó potencial cruce Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Alianza Lima ya sabe rival de fase 1 de Copa Libertadores. Sporting Cristal, por su parte, espera a su oponente para la fase 2.

Por Hugo Avalos

Alianza Lima y Sporting Cristal, en el playoff de la Liga 1.
Alianza Lima y Sporting Cristal, en el playoff de la Liga 1.

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 se realizó este jueves 18 de diciembre donde se definió un potencial cruce entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Los ‘Blanquiazules’ ya conocen su rival de fase 1, pero podrían enfrentarse a los ‘Celestes’ en la siguiente ronda.

Conmebol realizó el primer sorteo de Copa Libertadores 2026 en su sede de Luque. Empezó con los tres cruces de la fase 1 donde se confirmó que Alianza Lima enfrentará al Club Sportivo 2 de Mayo. Este equipo paraguayo disputa por primera vez este certamen continental.

Así se jugará la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 (Conmebol).

Ese duelo permitirá conocer al rival de Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Por lo tanto, si Alianza Lima supera a 2 de Mayo le tocará enfrentar a los ‘Celestes’, en lo que sería una revancha de los Playoffs de Liga 1 donde el equipo de Paulo Autuori ganó por penales.

¿Cuándo podrían jugar Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 iniciará su fase previa en la primera semana de febrero. A falta de oficialización y organización de Conmebol, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo entre el 3 y 5 de febrero en el partido de ida y entre el 10 y 12 de febrero por la vuelta.

Si sigue en competencia, deberá enfrentarse a Sporting Cristal. El duelo de ida de la fase 2 del máximo certamen sudamericano de clubes será entre el 17 y 19 de febrero. En tanto, la vuelta se jugará entre el 24 y 26 del mismo mes.

Así se jugará la fase 2 de la Copa Libertadores (Conmebol).

¿Contra quién jugará el ganador del potencial Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El sorteo de la fase previa también confirmó el potencial rival para la ronda 3. El ganador de Alianza Lima vs. 2 de Mayo jugará con Sporting Cristal en fase 2. Y quien triunfe en esa serie le tocaría en fase 3 el vencedor de la serie entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile.

Sería un cruce entre un club peruano y el vencedor de una serie entre un equipo venezolano y chileno, lo que podría ilusionar con que Alianza o Cristal tengan chances de clasificar a fase de grupos.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima enfrentará a Sportivo 2 de Mayo en la fase 1 de Libertadores 2026.
  • Un potencial cruce entre Alianza y Sporting Cristal se jugaría del 17 al 26 de febrero.
  • La serie de fase 1 iniciará con el partido de ida entre el 3 y 5 de febrero.
hugo avalos
Hugo Avalos
