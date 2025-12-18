Universitario sale al mercado, el crack que pidió el DT Rabanal para meterle presión a Andy Polo

Universitario ya empieza a moverse con decisión pensando en la temporada 2026 y el técnico Javier Rabanal fue claro con su primer pedido estratégico: quiere competencia real para Andy Polo. En ese contexto, el técnico crema apuntó directamente a Emerson Pata, joven extremo derecho de 21 años que pertenece a Independiente del Valle y que aparece como una oportunidad de mercado ideal.

Publicidad

Publicidad

Emerson Pata termina contrato con Independiente del Valle en diciembre, un detalle clave que acelera la operación. En Universitario saben que Andy Polo es hoy titular indiscutido, pero el técnico Javier Rabanal considera indispensable elevar el nivel interno del plantel y evitar zonas sin recambio competitivo.

El rendimiento del ecuatoriano respalda el interés. En la temporada 2025, Emerson Pata disputó 32 partidos oficiales, marcó 3 goles y dio 5 asistencias, números que reflejan regularidad, desequilibrio y participación constante en fase ofensiva. Su perfil encaja con la idea del DT: un extremo rápido, técnico y con capacidad para romper líneas en el uno contra uno.

Además, Independiente del Valle es conocido por su exigente formación táctica y física, lo que genera confianza en Ate sobre la adaptación del futbolista de 21 años al fútbol peruano. Para Rabanal, sumar un jugador joven, con proyección y hambre de consolidarse es clave para sostener el rendimiento en Liga 1 y Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Andy Polo festejando el título de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Quién es Emerson Pata?

Emerson Pata es un jugador ecuatoriano de 21 años, juega en Independiente del Valle y es pretendido por Universitario. Según los reportes, el técnico Javier Rabanal lo quiere sí o sí para la temporada 2026.

ver también Universitario tomó una decisión y sí hará por Javier Rabanal lo que le negó a Jorge Fossati

Si Universitario logra adelantarse a otros interesados y cierra el fichaje de Emerson Pata, Andy Polo ya no tendría el puesto asegurado y el mensaje sería claro: en la ‘U’ nadie juega por nombre. La competencia interna empieza a tomar forma y Pata podría ser el primer movimiento fuerte del nuevo proyecto crema.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Andy Polo?

Andy Polo gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Andy Polo tiene contrato con Universitario?

Andy Polo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El técnico Javier Rabanal solicitó el fichaje de Emerson Pata para la temporada 2026.

Emerson Pata, extremo de 21 años, finaliza su contrato con Independiente del Valle en diciembre.

El futbolista registró 3 goles y 5 asistencias en 32 partidos durante la temporada 2025.

Publicidad