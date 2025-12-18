Se conocen los rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS sorteo Copa Libertadores 2026 vía ESPN y YouTube

El sorteo de la Copa Sudamericana se organiza mediante un sistema de bombos basados en el Ranking CONMEBOL, donde los 32 equipos participantes se dividen en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno, asegurando que los cabezas de serie no se enfrenten entre sí inicialmente. El proceso garantiza que no coincidan dos clubes del mismo país en un mismo grupo (salvo que provengan de la fase previa de la Libertadores) y establece la ruta para la fase de eliminatorias, donde los ganadores de grupo esperan en octavos de final a los vencedores de los playoffs disputados entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores.

En esta oportunidad, se hizo el sorteo absoluto para conocer los representantes del país cafetero. Vemos al Atlético Nacional vs. Millonarios. Y América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.

El fútbol peruano tendrá los enfrentamientos de fase previa de Copa Sudamericana 2026: Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso. Además de: Cienciano vs. FBC Melgar. Como sabemos, las localidades se definen por el primer equipo de cada enfrentamiento, en este caso Alianza Atlético y Cienciano serán locales en partido único ante sus rivales.

La fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 se define a través de tres rondas de eliminación directa en partidos de ida y vuelta, donde participan 19 equipos en busca de cuatro cupos para la fase de grupos. En la Fase 1, seis equipos de países específicos abren el certamen; los tres ganadores avanzan a la Fase 2, donde se suman 13 clubes (incluyendo de Argentina y Brasil) para disputar ocho llaves sorteadas según el Ranking CONMEBOL. Finalmente, en la Fase 3, los ocho sobrevivientes se enfrentan entre sí: los cuatro ganadores clasifican a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que los cuatro perdedores obtienen como consuelo un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Estos son los partidos confirmados hasta ahora. Partidos bastante llamativos, sobre todo el posible Alianza Lima vs. Sporting Cristal, en caso pase al 2 de Mayo de Paraguay.

Este fue el sorteo de la Copa Sudamericana y Libertadores en su fase preliminar, donde resaltan los partidos de Alianza Lima enfrentará en la primera fase de la Libertadores a 2 de Mayo de Paraguay. Y también, la Fase 2 de la Libertadores, tendrá al ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo se medirá ante Sporting Cristal.. Hasta una nueva oportunidad, abrazo a la distancia.

El camino hacia la gloria continental se define este jueves en la sede de la CONMEBOL. Con gran expectación, los clubes sudamericanos están listos para conocer a sus primeros rivales en los sorteos de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Esta ceremonia marca el inicio oficial de una nueva temporada de ambición, donde equipos de trayectoria y debutantes buscarán superar los play-offs iniciales para acceder a la fase de grupos de los torneos más importantes de la región.

Fase previa de Copa Libertadores y Sudamericana

La atención se centra en las tres instancias de eliminación directa. Clubes con notable experiencia internacional, como Sporting Cristal, Argentinos Juniors y Atlético Nacional, esperan saber quiénes serán sus oponentes en la Fase 2, conscientes de que un tropiezo podría significar la eliminación del máximo certamen continental. Por otro lado, la Fase 1 arrancará con seis clubes —uno por cada país: Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— que protagonizarán duelos de ida y vuelta, prometiendo un dramatismo intenso desde el pitazo inicial.

Sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana.

En la Copa Sudamericana, el foco está puesto en los vibrantes choques nacionales. La primera fase se disputará a partido único, donde clubes de ocho federaciones diferentes se enfrentarán entre sí por un cupo en la fase de grupos. Mientras tanto, las potencias de Brasil y Argentina aguardan la definición de sus futuros rivales. Esta etapa es conocida por su alta intensidad y por ser un escenario donde equipos con menor presupuesto frecuentemente sorprenden a los favoritos, lo que añade una gran dosis de tensión a la jornada para los aficionados de todo el continente.

A punto de comenzar el sorteo, el ambiente futbolístico se llena de esperanza y nerviosismo. Más allá de los enfrentamientos en sí, lo que se establece hoy es el calendario y la logística para los primeros meses de 2026, elementos cruciales para la planificación de los cuerpos técnicos. La suerte está echada y las bolillas determinarán quiénes tendrán un recorrido más accesible y quiénes deberán afrontar verdaderas batallas para alcanzar la tan anhelada “Gloria Eterna” o el sueño de la “Gran Conquista”.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 se llevará a cabo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, a las 10:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y el Este de EE. UU. (Miami/Nueva York), mientras que en otros puntos del globo será a las 09:00 a. m. en México, las 12:00 p. m. en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y a las 4:00 p. m. en España e Italia.

¿Qué canales transmitirán el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

A nivel mundial, el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 podrá seguirse de forma gratuita y en directo a través de los canales oficiales de YouTube de ambos torneos (CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana) y sus páginas de Facebook, mientras que en toda Latinoamérica la transmisión por televisión y streaming estará a cargo de ESPN y Disney+; asimismo, para los Estados Unidos la señal oficial será beIN SPORTS (en inglés y español) y en Chile se sumará la cobertura gratuita de Chilevisión y la aplicación MiCHV.

