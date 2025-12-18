Se conocen los rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS sorteo Copa Libertadores 2026 vía ESPN y YouTube

El camino hacia la gloria continental se define este jueves en la sede de la CONMEBOL. Con gran expectación, los clubes sudamericanos están listos para conocer a sus primeros rivales en los sorteos de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Esta ceremonia marca el inicio oficial de una nueva temporada de ambición, donde equipos de trayectoria y debutantes buscarán superar los play-offs iniciales para acceder a la fase de grupos de los torneos más importantes de la región.
Fase previa de Copa Libertadores y Sudamericana
La atención se centra en las tres instancias de eliminación directa. Clubes con notable experiencia internacional, como Sporting Cristal, Argentinos Juniors y Atlético Nacional, esperan saber quiénes serán sus oponentes en la Fase 2, conscientes de que un tropiezo podría significar la eliminación del máximo certamen continental. Por otro lado, la Fase 1 arrancará con seis clubes —uno por cada país: Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— que protagonizarán duelos de ida y vuelta, prometiendo un dramatismo intenso desde el pitazo inicial.
En la Copa Sudamericana, el foco está puesto en los vibrantes choques nacionales. La primera fase se disputará a partido único, donde clubes de ocho federaciones diferentes se enfrentarán entre sí por un cupo en la fase de grupos. Mientras tanto, las potencias de Brasil y Argentina aguardan la definición de sus futuros rivales. Esta etapa es conocida por su alta intensidad y por ser un escenario donde equipos con menor presupuesto frecuentemente sorprenden a los favoritos, lo que añade una gran dosis de tensión a la jornada para los aficionados de todo el continente.
A punto de comenzar el sorteo, el ambiente futbolístico se llena de esperanza y nerviosismo. Más allá de los enfrentamientos en sí, lo que se establece hoy es el calendario y la logística para los primeros meses de 2026, elementos cruciales para la planificación de los cuerpos técnicos. La suerte está echada y las bolillas determinarán quiénes tendrán un recorrido más accesible y quiénes deberán afrontar verdaderas batallas para alcanzar la tan anhelada “Gloria Eterna” o el sueño de la “Gran Conquista”.
¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?
El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 se llevará a cabo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, a las 10:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y el Este de EE. UU. (Miami/Nueva York), mientras que en otros puntos del globo será a las 09:00 a. m. en México, las 12:00 p. m. en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y a las 4:00 p. m. en España e Italia.
¿Qué canales transmitirán el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?
A nivel mundial, el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 podrá seguirse de forma gratuita y en directo a través de los canales oficiales de YouTube de ambos torneos (CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana) y sus páginas de Facebook, mientras que en toda Latinoamérica la transmisión por televisión y streaming estará a cargo de ESPN y Disney+; asimismo, para los Estados Unidos la señal oficial será beIN SPORTS (en inglés y español) y en Chile se sumará la cobertura gratuita de Chilevisión y la aplicación MiCHV.
