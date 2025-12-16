Universitario definió rival para la Noche Crema 2026 y sorprendió con la nueva fecha

Universitario está a un paso de cerrar un duelo de alto impacto internacional para la Noche Crema 2026. El rival elegido sería nada menos que la Universidad de Chile, uno de los clubes más históricos del fútbol sudamericano, y el partido se jugaría el lunes 26 de enero en el Estadio Monumental. El anuncio oficial es inminente y la expectativa entre los hinchas crece minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

La elección de la ‘U’ no es casual. En Ate buscan un rival de jerarquía que esté a la altura del momento deportivo del club y que genere atención continental. Universidad de Chile cumple con todos los requisitos: tradición, hinchada masiva y una historia que siempre despierta interés en el público peruano.

Desde la interna crema consideran que este partido será mucho más que una presentación del plantel. Será una declaración de intenciones tras el tricampeonato y el pase al Bombo 2 de la Copa Libertadores 2026. La Noche Crema ante un gigante chileno servirá para medir el nivel del equipo, presentar refuerzos y empezar a construir la ilusión internacional desde el primer día del año.

El calendario también juega un papel importante. El lunes 26 de enero permitiría a Universitario organizar su pretemporada con orden, evitar cruces con otros eventos y garantizar una alta asistencia pese a ser inicio de semana. La directiva apunta a un espectáculo completo: show previo, presentación de figuras y un rival que obligue a competir desde el arranque.

Publicidad

Publicidad

Universidad de Chile sería rival de Universitario en la Noche Crema 2026. (Foto: La Voz Azul)

Universitario confirmó rival para la Noche Crema 2026

La Noche Crema 2026 marcará un hito especial. Universitario no solo celebrará su presente, sino que lo hará enfrentando a un club de peso continental, enviando un mensaje claro a Perú y Sudamérica. La ‘U’ quiere empezar el año a lo grande y Universidad de Chile sería el escenario perfecto.

ver también Ranking Conmebol puso a Universitario ante un hito histórico que lo beneficia en la Copa Libertadores 2026

La fecha para la Noche Crema 2026 sería el lunes 26 de enero en el estadio Monumental. Hay que recordar que en principio era el sábado 24 de enero, pero Alianza Lima también tendrá su presentación ese día y la Policía no pudo dar garantías para que ambos eventos tengan la misma fecha.

Publicidad

Publicidad

Universitario festejando el tricampeonato. (Foto: Universitario)

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 será el lunes 26 de enero a falta del comunicado oficial.

¿Contra quién jugará Universitario en la Noche Crema 2026?

Universitario jugará ante la Universidad de Chile en la Noche Crema 2026, si es que no hay ningún cambio de último minuto.

Datos claves

El rival para la Noche Crema 2026 de Universitario será la Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

La Noche Crema 2026 se jugará el lunes 26 de enero en el Estadio Monumental.