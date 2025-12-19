Fossati no se calló nada y le dejó un fuerte mensaje final a Universitario: “Solo les pido…”

Jorge Fossati rompió el silencio y le dejó un mensaje final directo, firme y cargado de significado a Universitario, luego de confirmarse que no seguirá como técnico del club. El entrenador uruguayo, que marcó una etapa reciente en la ‘U’, eligió una despedida sin rencores, pero con frases que no pasaron desapercibidas.

“Me hubiera gustado seguir, pero imprescindible no es nadie”, fue la línea más potente de Fossati en charla con TV Perú. La frase resume el cierre de su ciclo y también deja entrever que la salida no fue sencilla. El DT dejó claro que su deseo era continuar, aunque aceptó la decisión final con una postura madura y sin victimizarse.

Lejos de apuntar contra dirigentes o decisiones internas, Fossati optó por poner a Universitario por encima de todo. En su mensaje pidió explícitamente que el hincha mantenga el respaldo al plantel y al próximo entrenador, resaltando el valor humano del grupo que deja. “Sigan apoyando al grupo maravilloso que tienen y al técnico que venga”, expresó, dejando una imagen de liderazgo hasta el final.

Finalmente, su frase más institucional resume todo: “Lo importante siempre será Universitario”. Con esas palabras, Fossati cerró su segunda etapa en Ate dejando una huella que será debatida, analizada y recordada, pero también un mensaje claro: los nombres pasan, el club queda. Ahora, la ‘U’ inicia una nueva etapa, con la presión intacta y la obligación de elegir bien el camino que viene.

Jorge Fossati recibió premio como entrenador de Universitario. (Foto: Liga 1)

Jorge Fossati habló de forma oficial tras su salida de Universitario y dejó un mensaje esperanzador, lleno de reconciliación y de unión en pro de que el cuadro crema pueda fortalecer el grupo y lograr los objetivos del 2026.

El mensaje también funciona como una transición ordenada en un momento sensible para el club, que busca nuevo entrenador y estabilidad de cara al 2026. Fossati entendió que su despedida podía marcar el clima que rodeará al equipo en los próximos meses y eligió no incendiar el escenario, sino bajar la tensión y cerrar filas alrededor de la institución.

¿A qué club dirigirá Jorge Fossati?

Jorge Fossati se fue de Universitario, pero todavía no se sabe a qué club dirigirá en el 2026. Lo más probable es que vaya a algún club de México o de Uruguay.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Datos claves

Jorge Fossati confirmó oficialmente su salida definitiva como director técnico de Universitario.

El entrenador uruguayo pidió a la hinchada respaldar al plantel y al próximo técnico.

La institución busca un nuevo entrenador para cumplir los objetivos de la temporada 2026.

