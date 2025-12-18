El contundente mensaje del hincha de Alianza Lima tras el fichaje oficial de D’Alessandro Montenegro

Alianza Lima volvió a moverse con fuerza en el mercado y cerró el fichaje de D’Alessandro Montenegro, lateral derecho de 22 años que llega procedente de ADT de Tarma y que ya es señalado como una de las grandes revelaciones de la Liga 1. La apuesta no es menor: en Matute lo ven como un proyecto inmediato de titular y una pieza clave para el 2026.

El rendimiento de D’Alessandro Montenegro en la temporada 2025 explica el entusiasmo. Disputó 30 partidos oficiales, marcó 2 goles y aportó 4 asistencias, números poco habituales para un lateral en el fútbol peruano. Su despliegue físico, proyección ofensiva constante y personalidad para jugar partidos grandes lo convirtieron en uno de los futbolistas más regulares de la Liga 1.

Desde Alianza Lima consideran que su llegada responde a una necesidad estructural: reforzar las bandas con jugadores jóvenes, intensos y con recorrido. D’Alessandro Montenegro encaja en el perfil que busca el nuevo proyecto deportivo: futbolistas con hambre, ritmo competitivo y margen de crecimiento, capaces de sostener la exigencia local e internacional.

La reacción del hincha blanquiazul fue inmediata y mayoritariamente positiva. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de respaldo como “Me genera mucha ilusión” y comparaciones que elevaron aún más la expectativa: “Es Noriega 2.0”, en referencia a otro fichaje joven que supo rendir por encima de lo esperado.

Alianza Lima fichó a D’Alessandro Montenegro

D’Alessandro Montenegro tendrá el mayor desafío de su carrera: pasar de figura en provincia a sostener la presión de Alianza Lima, donde cada partido es una final. Si logra trasladar su nivel de ADT a Matute, los íntimos podrían haber asegurado no solo un lateral derecho, sino una de las grandes sorpresas de la Liga 1 2026.

El plan de Alianza Lima es potenciar a D’Alessandro Montenegro, darle vitrina internacional y luego venderlo como sucedió con Erick Noriega a Gremio o Kevin Serna y Juan Pablo Freytes a Fluminense.

¿Cuántos años tiene D’Alessandro Montenegro?

D’Alessandro Montenegro tiene 22 años pues nació el 14 de junio del 2003.

¿Cuánto vale actualmente D’Alessandro Montenegro?

D’Alessandro Montenegro vale actualmente 500 mil euros, según la información de Transfermarkt.

