La advertencia de Pablo Guede para los referentes de Alianza Lima: “Yo pongo las cosas claras, el objetivo en los 125 años del club es salir campeón”

Pablo Guede tuvo su primera conferencia de prensa como entrenador de Alianza Lima. El técnico de nacionalidad argentina no dudó ni un solo momento en responder a todas las preguntas de la prensa. Se le mostró bastante tranquilo y por momentos incluso optimista para lo que se le viene en el cuadro de La Victoria.

Publicidad

Publicidad

El nuevo DT ‘Blanquiazul’ dejó en claro que ya tuvo comunicación con el plantel. El cual se ha mostrado muy comprometido con lo que está buscando para el próximo año: “Hablé con varios y lo que me transmitieron es un compromiso que este año vamos a salir campeón y vamos a salir campeones en ese sentido. Eso me comentaron y me puse muy contento”, comenzó diciendo el DT.

Pero ahí no quedó, pues repitió que tienen como objetivo ‘Salir campeón a final del 2026’. Una tarea nada sencilla teniendo en cuenta que en los últimos tres años la Liga 1 ha sido dominada en su totalidad por el cuadro de Universitario de Deportes.

“Cuando eres el equipo más grande de un país, estás obligado a competir en todo y por eso tenemos que estar preparados física y mentalmente, pero si tenemos claro que el objetivo es salir campeón“, dijo el DT.

Publicidad

Publicidad

Conferencia de prensa de Pablo Guede:

Pablo Guede se diferencia de Néstor Gorosito

ver también Pablo Guede, en su presentación en Alianza Lima, amenazó a Universitario de cara a la Liga 1 2026

Rápidamente el entrenador se distanció de lo que pasó con Néstor Gorosito este año, quien priorizó los torneos internacionales a competir en la Liga 1. Esto produjo que la ‘U’ le saque mucha ventaja y no puedan pelear hasta el final. Incluso quedando como Perú 4 para la próxima Copa Libertadores.

“No vamos a dejar de competir en la Copa Libertadores con uñas y dientes, y vamos hacer lo que sea porque somos Alianza. Tenemos la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido. Si estamos bien preparados, vamos a competir en todos los ámbitos, sabiendo que salir campeón es la prioridad”, culminó diciendo el entrenador.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves

Pablo Guede ofreció su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de Alianza Lima.

El objetivo principal establecido por el técnico es salir campeón a final del 2026.

El equipo competirá en Copa Libertadores manteniendo el título nacional como máxima prioridad.

Publicidad