La reflexión de Carlos Zambrano tras reunirse personalmente con Pablo Guede: “Sabía el puterío que había pasado”

Empieza una nueva era en Alianza Lima tras la llegada de Pablo Guede. El entrenador argentino comandará al equipo y lo primero que espera el hincha es que ponga mano dura en cuanto a la disciplina en la interna. Frente a dicha situación es que Carlos Zambrano dio ciertos detalles de la más reciente conversación que tuvo con el estratega para conocer todos sus parámetros.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Carlos Zambrano ha sido uno de los jugadores que más críticas ha ocasionado con sus comportamientos fuera del campo de juego. Algunas declaraciones fuera de lugar también lo han dejado expuesto y ni qué hablar de las diversas expulsiones a lo largo de la temporada 2025. Por ello es que expuso en qué se basarán las estrategias de Pablo Guede.

“Hablé ni bien llegó a Lima con él. Nos puso los puntos claros. Ya sabía todo el puterío que había pasado. No se mete en la vida privada, pero esos errores extra futbolísticos no se van a permitir. Somos conscientes de que hemos metido la pata y nos costó el año. El ‘profe’ ya sabe que este 2026 vamos a empezar muy intenso. Su forma de ser le va a caer muy bien al grupo”; contó el ‘Káiser‘.

Lo que se le viene a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 y la postura de Carlos Zambrano

Dejando un poco de lado lo que conversó personalmente con Pablo Guede a su llegada a Alianza Lima, fue Carlos Zambrano quien también comentó un poco sobre el próximo rival que tendrá en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Sabiendo que 2 de Mayo de Paraguay será a quien enfrenten a inicios de la siguiente temporada, el defensor blanquiazul mostró su postura al respecto.

“Sea el rival que nos haya tocado, tenemos que mirarlo con respeto y al mismo tiempo intentar que tenemos que hacer las cosas bien para tratar de pasar y llegar a fase de grupos. Ya nos pasó el año pasado que no es fácil 3 fases, pero creo que hicimos un gran trabajo”; dijo Carlos Zambrano y con lo cual queda claro que en la interna de Alianza Lima están convencidos de sus propósitos.

Las novedades en Alianza Lima para la temporada 2026

Durante las últimas horas, se ha podido conocer que dos jugadores firmaron contrato con Alianza Lima pensando en la siguiente temporada. Hablamos de D’Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal, quienes ya fueron anunciados en las redes sociales de la institución blanquiazul y que en las próximas semanas empezarán a trabajar bajo la dirección técnica de Pablo Guede.

