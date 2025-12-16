Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales oficiales que enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026. Se trata del evento presentación de la temporada para el elenco ‘íntimo’, ahora dirigido por Pablo Guede y que ya tiene nuevas figuras confirmadas.

La Noche Blanquiazul ya tiene fecha y hora para el 2026. Será el sábado 24 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Es en ese evento que Alianza Lima presentará a sus refuerzos para una temporada en donde buscará terminar con la hegemonía de Universitario y pelear en la Copa Libertadores 2026.

Pablo Guede comandará al plantel 2026 de los ‘Íntimos’. Tras haber llegado al club, tendrá su presentación oficial en esta Noche Blanquiazul. Lo mismo sucederá con los nuevos jugadores del club: D’Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal, Jairo Vélez y Luis Ramos ya están confirmados, pero se esperan más.

Lionel Messi vuelve con Inter Miami a Perú

Inter Miami vuelve al Perú para una nueva presentación de equipo, tal como pasó a comienzos de 2025. En dicha ocasión, Lionel Messi y compañía se enfrentaron a Universitario de Deportes en la Noche Crema. Fue empate sin goles, pero el equipo de la MLS se quedó con el duelo por 5-4 en los penales.

El inicio de año para Messi en Perú le trajo suerte. Es que en este año 2025, finalmente, logró el título de la MLS Cup. Le ganó en la definición a Vancouver Whitecaps por 3-1 el pasado 6 de diciembre. Fue el primer título de liga para el conjunto de la Florida.

A su vez, es probable que Lionel Messi tenga su primer partido en 2026 ante Alianza Lima en lo que podría ser un año especial. Es que disputará el Mundial 2026 en Norteamérica en lo que sería su último torneo con la Selección Argentina.

Además de la presencia de Lionel Messi con Inter Miami, se confirma a Luis Suárez, quien renovará contrato con el club por toda la temporada 2026. Cabe recordar que Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaron sus respectivos retiros y no estarán en el evento.

¿Dónde ver en vivo la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima e Inter Miami?

Este partido amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, como parte de la Noche Blanquiazul del próximo 24 de enero, tendrá transmisión especial. Se podrá ver en vivo por Latina TV.

