El clásico del fútbol peruano también es llevado por los directivos, desde sus oficinas hay opiniones picantes sobre sus semejantes. Alianza Lima es un proyecto sostenido desde hace mucho, con rasgos de éxito inmediato, gracias a los triunfos deportivos y la gestión de algunos directivos.

Caso contrario en la tienda de enfrente, donde las cosas no están del todo bien. Universitario de Deportes vive una crisis deportiva constante, desde 2013 no logran levantar un título nacional. Ese hecho termina siendo crítico, pero ahora le parece otro punto en contra.

Desde la tienda íntima aparece el directivo del Fondo Blanquiazul, Remigio Bermúdez, quien en una charla para el programa de radio, Todas Las Voces Del Fútbol, contó que en la "U" no se maneja nada bien el aspecto económico. Y las acusaciones de Jean Ferrari hacia la gestión en La Victoria, no tienen sentido.

Lo que explica el histórico integrante del grupo que pagó la deuda de Alianza Lima, es fuerte. Palabras mayores si lo queremos tomar así: "El trauma lo tienen ellos (Universitario), y la buena gestión nosotros. Yo sólo me río, esto no está para responder. Nosotros pagamos nuestras deudas, ellos no pagan nada".

Sobre la problemática en la Liga 1, también tuvo una participación potente: "Acá se perjudica todo el fútbol peruano, no sólo Alianza Lima, y Lozano es el único culpable. No pueden cambiar la medida cautelar para que 1190 se adueñe del Monopolio. Se le está quitando el derecho al público peruano de ver a todos sus equipos. No van a resultar $25 millones para sólo 10 equipos, no hay forma. Están matando el fútbol".

Finalmente, contó si jugará Aladino en Alianza Lima. Desterrando todos los comentarios hechos hasta ahora en la prensa deportiva: "La realidad es que se ha estado conversando con Christian (Cueva). La intención del club ha sido llegar a un acuerdo, pero hasta ahora no hay nada". Muy provechosa entrevista a una pieza clave del club bicampeón nacional.