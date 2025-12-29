El mercado de pases del fútbol peruano ha dado un golpe de autoridad este lunes desde temprano. Alianza Lima está a solo una firma de oficializar a su nuevo referente de área para la temporada 2026. Según las últimas informaciones, el delantero argentino Federico Girotti ya se encuentra en la capital peruana cumpliendo con los protocolos de rigor antes de estampar su rúbrica en el contrato que lo unirá a la institución victoriana por las próximas campañas.

Alianza Lima tiene todo listo para anunciarlo

La noticia, que ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales, fue confirmada recientemente por el periodista Gerson Cuba. El comunicador detalló que el atacante arribó a Lima en las primeras horas de hoy, cumpliendo con el cronograma establecido desde el pasado fin de semana. Actualmente, Girotti viene pasando las revisiones médicas pertinentes, paso final y crucial antes de ser presentado oficialmente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva.

Federico Girotti dejará Argentina para jugar en Liga 1. (Foto: X).

Lo que más ha sorprendido al entorno deportivo son las cifras detrás de esta operación, calificadas como una de las inversiones más potentes del club en los últimos años. La administración blanquiazul habría desembolsado un promedio de 1.6 millones de dólares para concretar el traspaso. Esta cifra asegura a Alianza Lima el 50% de los derechos económicos y, lo más importante para la gestión deportiva, el 100% de los derechos federativos del jugador proveniente de Talleres de Córdoba.

Federico Girotti tras marcarle a Alianza Lima en Copa Libertadores. (Foto: X).

Federico Girotti es el refuerzo más esperado

El compromiso entre el “Tanque” y el club íntimo no es a corto plazo. El acuerdo estipula un vínculo por 3 años, lo que refleja una planificación estratégica de la dirección deportiva para consolidar un proyecto ofensivo sólido. Con 26 años, Girotti llega en una edad de plenitud física, buscando llenar el vacío de jerarquía internacional en la delantera y convertirse en el socio ideal de figuras experimentadas como Paolo Guerrero en el esquema de Pablo Guede.

Desde el punto de vista táctico, la llegada de Federico Girotti responde a la necesidad de Alianza Lima de contar con un “9” de gran envergadura y movilidad. Su pasado en la liga argentina y su capacidad goleadora en torneos internacionales son las cartas de presentación que ilusionan a la hinchada “grone”. Tras la salida de referentes históricos, el club apuesta por un perfil joven pero con experiencia probada para pelear tanto el título de la Liga 1 como una participación digna en la Copa Libertadores.

Pronto se viene el anuncio oficial

Se espera que, tras concluir satisfactoriamente los exámenes médicos, el club haga el anuncio oficial a través de sus canales digitales con el esperado “¡Bienvenido al más grande!”. Con esta incorporación, Alianza Lima cierra una pieza clave en su rompecabezas para el 2026, enviando un mensaje claro a sus rivales directos sobre sus ambiciones de protagonismo absoluto en el fútbol nacional.

