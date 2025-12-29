El mercado de fichajes en el fútbol peruano no deja de sorprender a los aficionados, especialmente en el entorno de Alianza Lima. Tras una temporada de altibajos, el club victoriano ha comenzado una reestructuración profunda en su plantilla para el 2026 bajo la dirección de Pablo Guede. Sin embargo, una de las noticias que más ha impactado en Matute es la salida confirmada de un futbolista que llegó con el cartel de “joya” y que muchos señalaban como el heredero natural del talento de Christian Cueva.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima lo descarta nuevamente

Se trata de Cristian Neira, el popular “Rusito”, quien después de meses de incertidumbre no formará parte del proyecto blanquiazul para la próxima campaña. A pesar de su innegable técnica individual y su visión de juego, cualidades que lo hicieron destacar en Unión Comercio y que despertaron comparaciones con ‘Aladino’, el volante creativo no logró asentarse en el esquema titular ni convencer plenamente al nuevo comando técnico, cerrando así una etapa con más dudas que certezas.

Christian Neira se va al Atlético Grau. (Foto: X).

La noticia de su salida fue adelantada semanas atrás por medios locales y periodistas cercanos al club, como Gerson Cuba, quien señaló que Neira no entraba en los planes deportivos de la institución. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad extender su préstamo con Cienciano del Cusco, las negociaciones tomaron un rumbo distinto en el cierre del año 2025. Finalmente, se ha oficializado que el mediocentro ofensivo vestirá la camiseta del Atlético Grau de Piura durante la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Christian Neira supo jugar en Alianza Lima el año pasado. (Foto: X).

Christian Neira no tiene más espacio

Esta decisión ha generado opiniones divididas entre la hinchada íntima. Para muchos, el “Rusito” representaba ese fútbol pícaro y de “chocolate” que históricamente identifica a Alianza Lima, y esperaban que con la llegada de Guede tuviera una segunda oportunidad para explotar su potencial. No obstante, las exigencias del fútbol moderno y la intensidad física que busca el nuevo entrenador habrían sido los factores determinantes para que el club decidiera cederlo nuevamente, buscando que recupere ritmo de competencia lejos de Lima.

ver también Pablo Lavandeira dejó Alianza Lima y ya fue anunciado en nuevo equipo de la Liga 1

El destino en Piura no es menor, ya que bajo el mando de Ángel Comizzo en el “Patrimonio de Piura”, Neira encontrará un equipo que suele priorizar el buen trato de balón. El clima caluroso y la presión distinta a la de la capital podrían ser el escenario ideal para que el volante demuestre que aún tiene el nivel para brillar en la Liga 1. La gran interrogante sigue siendo si esta salida marca el fin definitivo de su vínculo emocional con el cuadro victoriano o si será solo un paso previo a un regreso triunfal.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima buscará más fichajes

Por ahora, Alianza Lima sigue enfocando sus esfuerzos en reforzar las zonas que quedaron debilitadas tras la purga de fin de año. La partida de Cristian Neira deja un vacío en la posición de enganche nacional, obligando a la gerencia deportiva a buscar opciones que garanticen resultados inmediatos. Mientras tanto, el “Rusito” se marcha de Matute en silencio, con la tarea pendiente de demostrar que las comparaciones con los grandes ídolos no le quedaron grandes.

DATOS CLAVES

El futbolista Cristian Neira dejará Alianza Lima al no integrar el proyecto deportivo de 2026.

Atlético Grau de Piura oficializó el fichaje del mediocentro ofensivo para la próxima temporada.

El entrenador Pablo Guede descartó al volante tras su etapa previa en Unión Comercio.

Publicidad