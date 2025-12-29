Catherine Flood, jugadora de Universitario, reveló haber recibido amenazas de muerta tras triunfo ante Regatas Lima

A falta de una jornada para que concluya la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo y se impuso por 3 sets a1 ante Regatas Lima en un encuentro que se llevó a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

No obstante, luego del partido, la voleibolista estadounidense del cuadro ‘crema’, Catherine Flood, reveló que recibió amenazas de muerte. La jugadora dio a conocer esta situación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Voleibolista de Universitario denunció amenazas de muerte

“Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos“, señaló Flood, quien fue elegida la mejor jugadora del duelo entre Universitario y Regatas Lima.

En su mensaje, la jugadora ‘merengue’ también manifestó su preocupación por este tipo de incidentes y añadió lo siguiente: “Espero no le hagan esto a nadie más”.

La publicación de la deportista se difundió rápidamente en redes. Los seguidores de la ‘U’ expresaron su pesar por la difícil situación que enfrenta, especialmente a tan solo unos días de que termine el 2025.

El gran presente de Catherine Flood en Universitario

Catherine Flood se ha establecido como una titular indiscutible en el plantel de Universitario y se ha convertido en una pieza fundamental del proyecto dirigido por el entrenador español Francisco Hervás.

Su rendimiento ha sido clave en la campaña crema de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, torneo que ahora entra en una fase decisiva tanto en el aspecto competitivo como en la reflexión sobre el respeto y la convivencia en el deporte profesional.

DATOS CLAVES

Catherine Flood denunció a través de Instagram haber recibido amenazas de muerte tras el partido.

La jugadora estadounidense fue elegida la mejor jugadora del duelo entre Universitario y Regatas Lima.

