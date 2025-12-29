Universitario de Deportes no ha logrado acertar en sus recientes fichajes de atacantes extranjeros, ya que ni Diego Dorregaray ni Diego Churín lograron cumplir con las expectativas.

En esta ocasión, el club ‘crema’ ha apostado por Sekou Gassama, delantero hispano-senegalés que llega tras competir en la Segunda División de España, en una incorporación que representa un riesgo para el equipo.

Estos son los números de Sekou Gassama

El atacante de 30 años habría sido una solicitud directa de Javier Rabanal, el técnico español recientemente anunciado tras su salida de Independiente del Valle. El sucesor de Jorge Fossati confía en que Gassama es la opción adecuada para ocupar el puesto de ‘9’ de cara al tetracampeonato, aunque sus estadísticas no terminan de respaldar esa confianza.

El jugador no disputa un partido oficial desde junio de 2025 y cerró dicha temporada con apenas dos goles convertidos. Lo que más genera dudas es su registro goleador a estas alturas de su carrera: acumula 45 tantos en 184 encuentros.

Y es que para un club que es tricampeón de la Liga 1, como Universitario, se esperaba un mayor esfuerzo por incorporar a un delantero que llegara con mejor actualidad en el fútbol sudamericano.

Universitario hizo oficial su fichaje

“Garra, presencia y gol” fueron los conceptos con los que Universitario presentó oficialmente a Sekou Gassama. El delantero tiene previsto arribar al Perú durante la primera semana de enero, donde se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de estampar su firma.

El atacante senegalés se integrará a un frente ofensivo que ya cuenta con futbolistas con muy buenos números en la última temporada. Ellos son Alex Valera (17 goles) y José Rivera (12 goles).

