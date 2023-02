Triunfar frente Sport Boys del Callao como local era casi una obligación para Alianza Lima, así lo consiguió y por eso debe pensar en el próximo capítulo. Quien analizó en un resumen mediante conferencia de prensa minutos después del pitazo final, fue el entrenador blanquiazul, Guillermo Salas.

Para Chicho, es un tema claro, se demostró que aun sin hacer un gran trabajo colectivo, cuenta con mucho gol para Liga 1. Eso es Alianza Lima. Por eso cuando se trata de ver en un principio, qué equipos son candidatos para final de temporada, este tipo de cuadros están siempre en la pomada, como dicen en el barrio.

Guillermo Salas, mandó un mensaje para todo el pueblo íntimo: "Primero quiero mandar un saludo y mensaje especial a la gente que no pudo venir al estadio y se sacrifica mucho para tener los partidos de su club en casa. El triunfo va para ellos. El tema de Pablo Míguez por Joao Montoya... Joao sintió una pequeña contractura en la pierna derecha y por eso la decisión de que entre Pablo".

De la misma manera, se refirió al Sport Boys del Callao: "Sobre el funcionamiento del equipo, el primer partido siempre es difícil, así sea de local o visitante. El funcionamiento va a ir mejorando, tenemos muchos jugadores nuevos en el once y plantel. Enfrentamos a un rival bastante difícil que no te deja jugar. Siempre los partidos con Boys son difíciles, son clásicos limeños".

Como bien dice el título, habló sobre Universitario de Deportes, y a su vez, Sporting Cristal: "Es un partido importante para el fútbol peruano, yo pienso que los partidos y los puntos se deben ganar en el campo. Estamos a la espera de eso, que se encargan los directivos y estamos seguros de que se va a dar. Desde hoy ya empezamos a pensar en nuestro clásico rival que es Universitario, va a ser un partido difícil. Y el partido con Sporting Cristal lo esperaremos con muchas ansias también".

Sobre no jugar en el debut en el torneo local, y no presentarse en cancha, sentenció: "Era una decisión que escapaba de nosotros en el tema deportivo, todo el tiempo que hemos estado de para, hemos entrenado para el inicio del campeonato. Han sido semanas difíciles, los muchachos querían competir y lamentablemente no se daba. Gracias a Dios se pudo jugar ahora, esperemos que lleguen a unos acuerdos por el bien del fútbol peruano. Estábamos desesperados, inquietos, pero por fin llegó el día".