Plata como cancha: Con la llegada de Girotti el millonario mercado de Alianza Lima para el 2026

Alianza Lima es hasta el momento el equipo que más dinero ha invertido en fichajes para la temporada 2026. El nivel adquisitivo que tiene el conjunto ‘Blanquiazul’ es imposible de igualar para ningún equipo del torneo nacional. Ni el actual tricampeón, Universitario de Deportes puede llegar a igualarlo.

Ya hablar de millones en cuanto a compras en la Liga 1 ya es hablar de otro nivel. En este caso el cuadro de La Victoria solo en Federico Girotti está gastando la suma de 1,6 millones de dólares. Los ‘íntimos’ llegaron a un acuerdo con Talleres y pagarán esa suma de dinero solo por el 50% del pase. Firmaría por 3 años y no se sabe todavía cual será su sueldo que ya es otro agregado para el gasto en el año.

Federico Girotti celebrando (Foto: Getty).

Ahora, hay otros fichajes que ha hecho que no han sido baratos. Cristian Carbajal fue comprado por 150 mil dólares a Sport Boys, luego D’Alessandro Montenegro si bien no hay una suma exacta, se habla de 400 mil dólares a ADT. Jairo Vélez fueron 250 mil dólares pagados a César Vallejo. Por Luis Ramos se habría pagado entre 650 a 900 mil dólares aproximadamente dicen algunas fuentes. Y todavía falta Alan Cantero, que serían poco más de 600 mil dólares más.

Estamos hablando que Alianza Lima en este mercado de fichajes ha hecho una inversión de aproximadamente 3.9 millones de dólares. Una suma que parece de otro torneo, pero no del fútbol peruano. Teniendo en cuenta lo que ha hecho el club en la Copa Libertadores, se puede entender un poco este gasto, pero también sabiendo que no tienen asegurado fase de grupos, podría ser hasta perjudicial si no logran ese objetivo.

¿Faltan fichajes en Alianza Lima?

Y sí, este monto podría seguir aumentando dependiendo a lo que el club busque. Ya que se sabe que están tratando de traer a un extranjero más, eso sí con la intensión de pedirlo prestado. Todavía no hay nada dicho, pues en ‘Tienda Blanquiazul’ están dudando si traer un defensor o un extremo. Esto todavía está por verse.

La duda básicamente recae en si van a confiar con los centrales que tienen ahora o si considera Pablo Guede que necesita algo más. Con eso se cerraría el mercado del conjunto de Alianza Lima. Ya tiene una base bastante fuerte que no necesita muchos cambios.

