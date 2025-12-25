Alianza Lima hace oficial salida de Matías Succar e hinchas reaccionan: “El mejor regalo de Navidad”

Alianza Lima generó sorpresa entre sus hinchas al confirmar una nueva salida, esta vez la de Matías Succar. Aunque el delantero nacional tiene contrato vigente con el club hasta 2027, para la próxima temporada será cedido a préstamo a un histórico equipo que competirá en la Liga 1 y también disputará la Copa Sudamericana.

Hinchas de Alianza Lima despidieron a Matías Succar

Pese a no haber tenido muchos minutos, Matías Succar siempre fue criticado por la hinchada. Y es que cuando le tocaba ingresar al campo de juego, le costaba conectar con sus compañeros e incluso, no pudo anotar ningún tanto.

Bajo ese contexto, los aficionados le dejaron una serie de mensajes en la publicación que realizó Alianza Lima para anunciar su salida, criticando su desempeño con el cuadro ‘blanquiazul’.

“Por fin, ni De Santis se atrevió a ser tan malo”, “Es un jugador de equipo chico, nunca estuvo listo para Alianza”, “El mejor regalo de Navidad“, “¿Cómo duró tanto en el equipo?” y “El único ‘9’ de la historia que no hace goles“, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿En qué equipo jugará Matías Succar en 2026?

Tras la confirmación de Alianza Lima, Cienciano informó a sus seguidores que Matías Succar se sumará al plantel cusqueño para la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026.

A sus 26 años, el atacante enfrentará por primera vez el desafío de jugar en un equipo ubicado en altura, lo que representa un importante reto para su carrera.

“¡Bienvenido, Matías! Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de Alianza Lima, llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!”, escribió el ‘Papá’ en su presentación.

DATOS CLAVES

Matías Succar jugará a préstamo en Cienciano del Cusco durante toda la temporada 2026.

El delantero, de 26 años, tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta el año 2027.

Los hinchas blanquiazules criticaron duramente su desempeño tras confirmarse su salida, señalando su falta de goles en el club.

