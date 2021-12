La novela continúa por unas semanas más, el capítulo final parece que demorará en llegar. Porque Raziel García continúa suelto en plaza y podría no fichar por Alianza Lima, como se viene asegurando desde hace días. El motivo principal es bastante simple.

Se habla de una oferta del fútbol internacional, dos mercados distintos, con nombres prácticamente confirmados. Deportes Tolima el primero, y principal candidato. Después está el reciente campeón de Liga MX, Atlas. Ambos cuadros se acercaron a García.

Quien todavía no quiere soltar algún secreto de su presente cercano, aunque sí confirmó un par de cosas a los muchachos de 'Alianza History': "Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (en Alianza Lima)". Fue lo que comentó.

Para posteriormente desarrollar lo que mencionamos líneas arriba: "Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima". Todo en manos del futbolista y su entorno más cercano. Si deciden llegar al cuadro de Carlos Bustos, o existe una oferta irrechazable del extranjero.

Súmate al canal de Bolavip Grone

¿Cómo puedes sumarte al canal de Telegram de Bolavip Grone?

Si aún no tienes Telegram en tu celular o dispositivo móvil, puedes descárgatelo desde Play Store (para Android) o App Store (para iOS). Regístrate y haz clic aquí para sumarte al canal de Bolavip Grone o puedes buscar "Bolavip Grone". ¡Y listo!