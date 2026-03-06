En Alianza Lima todavía no olvidan el pasado de Juan Reynoso y el duelo ante FBC Melgar se vive con un ingrediente especial. El técnico visitará Matute este lunes 9 de marzo desde las 8:30 PM por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, en un partido que llega cargado de historia y tensión.

El recuerdo que todavía pesa en el entorno blanquiazul es la salida de Reynoso cuando era jugador. Tras vestir la camiseta de Alianza, el defensor decidió fichar por Universitario, el clásico rival, un episodio que durante años generó molestia entre los hinchas íntimos.

Ahora el destino vuelve a cruzar los caminos, pero desde el banquillo. Reynoso llegará a Matute como entrenador de Melgar y se encontrará con un estadio que suele ser hostil con los rivales, especialmente cuando hay antecedentes que la afición no ha olvidado.

El contexto deportivo tampoco es sencillo para el técnico. Melgar atraviesa un momento complicado tras sumar tres derrotas consecutivas, siendo la más reciente la eliminación ante Cienciano en la Copa Sudamericana, una caída que golpeó fuerte en el entorno del club rojinegro.

Melgar perdió por penales ante Cienciano y quedó fuera de la Sudamericana. (Foto: Melgar)

Juan Reynoso se juega su continuidad en Melgar ante Alianza Lima

Por ello, el partido ante Alianza podría tener consecuencias importantes. Una derrota en Matute aumentaría la presión sobre Reynoso y dejaría su continuidad bajo análisis dentro de Melgar, que no esperaba este inicio irregular en la temporada.

En ese escenario, Alianza Lima ve una oportunidad perfecta para imponerse en casa, sumar tres puntos clave en el torneo y, de paso, complicar aún más el panorama del técnico rival en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Juan Reynoso dirigiendo un partido profesional. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima vs. Melgar se jugará este lunes 9 de marzo desde las 8:30 PM en Matute y será válido por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima vs. Melgar se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes a través de su canal L1 MAX. También lo podrás tener gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Juan Reynoso visita Matute con FBC Melgar este lunes 9 de marzo a las 8:30 PM.

El partido corresponde a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Melgar llega tras sufrir tres derrotas consecutivas y la eliminación en la Copa Sudamericana.

