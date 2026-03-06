Se encienden las alarmas en Universitario tras conocerse que Alex Valera podría convertirse en uno de los nombres más codiciados del mercado en los próximos meses. El delantero crema tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero su situación contractual abre la puerta a posibles movimientos si no se toman decisiones a tiempo.

De acuerdo con la normativa de transferencias, desde junio de este año el atacante podrá empezar a negociar libremente con cualquier club interesado en contar con sus servicios. Esto significa que equipos tanto del extranjero como del fútbol peruano tendrían la posibilidad de iniciar conversaciones formales pensando en su futuro.

La situación genera inquietud en el entorno merengue, sobre todo porque Valera se ha consolidado como una de las principales cartas ofensivas del equipo. Su capacidad goleadora y su presencia constante en el área lo han convertido en una pieza importante dentro del esquema del club.

El periodista Gustavo Peralta reveló que, hasta el momento, la institución crema no ha iniciado conversaciones para extender el vínculo del delantero. “Hasta ahora no se han acercado a hablar con Alex Valera para renovar, a pesar de que a mitad de año podría hablar con cualquier club del extranjero o nacional”, señaló.

Alex Valera entrenando con sus compañeros de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Alex Valera deja Universitario?

Este escenario coloca a Universitario ante una decisión clave en los próximos meses. Si el club desea asegurar la continuidad de su goleador, deberá acelerar las negociaciones para evitar que otros equipos se adelanten y aprovechen la ventana de conversaciones permitida por el reglamento.

Mientras tanto, el nombre de Alex Valera empieza a aparecer en el radar del mercado de fichajes, lo que podría convertir su situación contractual en uno de los temas más comentados del fútbol peruano conforme avance la temporada.

Alex Valera con los títulos que ganó en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuántos años tiene Alex Valera?

Alex Valera tiene 29 años actualmente pues nació el 16 de mayo del 1996 y, además, tiene un valor de 1 millón de euros, según información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. De hecho, la última renovación del delantero fue en enero del 2024, situación que por ahora lo deja en el aire puesto que desde junio podría negociar con cualquier club y la directiva crema no se ha acercado para conversar sobre su continuidad.

Datos claves

Alex Valera tiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre de 2026.

El delantero podrá negociar libremente con otros clubes desde junio de este año.

El club no ha iniciado conversaciones para renovar el vínculo del atacante crema.

