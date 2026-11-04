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Champions League

Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio do Dragao, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Porto vs. Napoli, Champions League
Porto vs. Napoli, Champions League

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. No hay margen para seguir regalando puntos: Porto está último en la fase de liga y necesita ganar sí o sí para no quedar afuera de cualquier cuenta de clasificación.

La Champions sigue de cerca esta cuarta jornada porque ambos equipos llegan con la clasificación lejos de estar encaminada y un resultado adverso complica mucho el resto del camino en el torneo.

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La actualidad de ambos equipos

El Porto no gana hace tres partidos y en la fase de liga no sumó ni un punto en sus primeras presentaciones. Cayó contra el PSV de local, perdió como visitante frente al Betis en un partido que se le escapó por un gol y también sufrió ante el Manchester City. La imagen reciente no ayuda y la presión de jugar en el Dragao obliga a cambiar la cara cuanto antes.

El Napoli llega con una mezcla de sensaciones: viene de un triunfo agitado por 4-3 ante el Bodo Glimt que le dio aire, aunque antes había caído contra Villarreal y Arsenal. Con 3 puntos en el grupo, el equipo italiano está en una posición intermedia que le permite pensar en meterse entre los clasificados si suma de visitante.

El historial entre Porto y Napoli

El historial entre ambos es corto pero favorable para los portugueses: de cuatro enfrentamientos, el Porto ganó dos y el Napoli no pudo quedarse con ninguno, con dos empates en el medio. En el global de goles también manda el equipo luso, con 6 contra 3. Eso sí, todos los antecedentes son viejos: el más reciente data de 2015, así que el historial pesa poco a la hora de pensar en el partido de este miércoles.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/08/2015Porto vs. Napoli0-0Club Friendlies
20/03/2014Napoli vs. Porto2-2UEFA Europa League
13/03/2014Porto vs. Napoli1-0UEFA Europa League
04/08/2013Napoli vs. Porto1-3Club Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
  • Porto suma 0 puntos en el torneo.
  • Napoli suma 3 puntos en el torneo.
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