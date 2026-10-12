Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal y Napoli llegan golpeados tras caer en el debut de la fase de liga y el martes 13 de octubre no admiten otro traspié si quieren meterse de lleno en la pelea por los octavos.
Ninguno sumó en la primera fecha, así que el que se quede con los tres puntos empieza a acomodarse en la tabla general de la Champions. Para el que pierda, la clasificación se complica rápido en un formato donde no sobran los márgenes.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal arrancó con una derrota ajustada, 2-3 de visitante ante el Dortmund, en un partido que se le escapó sobre el final. Es favorito para este cruce, pero necesita mostrar una versión más sólida de la que exhibió en Alemania si quiere evitar quedar último en el grupo general del torneo.
Napoli tampoco pudo en su estreno: cayó 0-1 como local frente al Arsenal, un resultado que lo dejó sin margen de error en esta segunda jornada. El equipo italiano necesita reaccionar fuera de casa para no empezar a mirar de reojo la tabla de 36 equipos.
El historial entre Villarreal y Napoli
El historial entre ambos es parejo: de los siete enfrentamientos, Villarreal ganó tres, Napoli dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los italianos, 8 contra 7. El antecedente más reciente, de 2022, terminó con triunfo del conjunto español por 3-2 como visitante, aunque no se enfrentan hace varias temporadas.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/12/2022
|Napoli vs. Villarreal
|2-3
|Club Friendlies
|25/02/2016
|Napoli vs. Villarreal
|1-1
|UEFA Europa League
|18/02/2016
|Villarreal vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|07/12/2011
|Villarreal vs. Napoli
|0-2
|UEFA Champions League
|27/09/2011
|Napoli vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|24/02/2011
|Villarreal vs. Napoli
|2-1
|UEFA Europa League
|17/02/2011
|Napoli vs. Villarreal
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 11:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 11:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- Villarreal suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.