Sporting Cristal recibe a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo con la posibilidad de llevarse el Torneo Clausura 2026. Sigue todas las incidencias.

Sporting Cristal y Cienciano se enfrentan en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Alberto Gallardo es testigo de un trámite que promete en demasía por la necesidad del triunfo que tienen los rimenses, a la espera de lo que también pueda suceder al mismo tiempo en el Estadio IPD Huancayo. A continuación, podrás seguir el minuto a minuto.

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El gol de Luis Iberico

y ya lo gana Sporting Cristal en el Gallardo con Golazo de IBERICO pic.twitter.com/FDdaGV1h3U — Axel Grand ✝️⚽ (@AxelGrand_88) November 22, 2026

Minuto a minuto de Sporting Cristal vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles de Sporting Cristal vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026

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Alineaciones titulares de Sporting Cristal vs. Cienciano por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Luis Abram; Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Hernán Barcos.DT: Roberto Mosquera.

Cienciano | Gonzalo Falcón; Kevin Becerra, Ademas Robles, Cristian Souza, Gerson Barreto, Neri Bandiera, Marcos Martinich, Carlos Cabello, Ray Sandoval, Claudio Núñez y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal y Cienciano juegan la fecha 17 en el Estadio Alberto Gallardo.

juegan la fecha 17 en el Estadio Alberto Gallardo. Roberto Mosquera lidera la alineación titular de Sporting Cristal como director técnico.

lidera la alineación titular de Sporting Cristal como director técnico. Hernán Barcos y Luis Iberico inician como titulares en el ataque de Cristal.