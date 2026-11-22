Veamos cómo se van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 en plenos partidos en el Estadio IPD Huancayo y en el Estadio Alberto Gallardo.

Se define el Torneo Clausura 2026 . Universitario de Deportes , Sport Huancayo y Sporting Cristal son los tres equipos que sueñan con la obtención del título para luego pensar en la definiciones finales. El Estadio IPD Huancayo y el Estadio Alberto Gallardo son los grandes protagonistas de la jornada, así que a continuación vamos a ir viendo cómo se van moviendo las tablas de posiciones.

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.