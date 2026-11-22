Se define el Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Sporting Cristal son los tres equipos que sueñan con la obtención del título para luego pensar en la definiciones finales. El Estadio IPD Huancayo y el Estadio Alberto Gallardo son los grandes protagonistas de la jornada, así que a continuación vamos a ir viendo cómo se van moviendo las tablas de posiciones.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
Domingo 15 de noviembre
- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
- Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso
Lunes 16 de noviembre
- UTC 5-3 Los Chankas
- CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
- Cusco FC 2-2 ADT
Miércoles 18 de noviembre
- Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar
Sábado 21 de noviembre
- Alianza Lima 5-0 FC Cajamarca
Domingo 22 de noviembre
- Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo
DATOS CLAVES
- Universitario, Huancayo y Sporting Cristal definen el título del Torneo Clausura 2026.
- Sporting Cristal vs. Cienciano jugarán a las 15:00 en el Estadio Alberto Gallardo.
- Sport Huancayo vs. Universitario juegan a las 15:00 en el Estadio IPD Huancayo.