Luego de vencer a Cienciano y a la vez no ganar el Torneo Clausura 2026, la palabra de Martín Távara es tendencia nacional al confesar que no continuará en Sporting Cristal. Conoce qué dijo exactamente.

Tras la victoria de Sporting Cristal por 4-1 ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo, el análisis futbolístico quedó de lado a esta altura del día al conocer unas sorpresivas declaraciones de Martín Távara. El volante nacional fue escogido como la figura del encuentro y en sus comentarios se le vio muy afectado emocionalmente, así que no dudó en informar que cierra una etapa en el club.

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A pesar de que durante las últimas semanas se hablaba de una posible renovación ya que su vínculo contractual termina en diciembre próximo, las palabras de Martín Távara dejaron boquiabiertos a todos los hinchas de Sporting Cristal y ahora muchos se preguntan cuál será su destino. No se sabe si es que irá al extranjero o si es que se mantendrá compitiendo en la Liga 1.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

La emotiva relevación de Martín Távara

“En lo personal, estoy cerrando una etapa con el club. Tuve muchas cosas buenas y siempre supe asumir cuando se presentaron las adversidades. ¿A dónde? Ya se van a enterar“; declaró Martín Távara en charla con L1 MAX tras el pitazo final en el Estadio Alberto Gallardo. Con un rostro afectado por la emoción y con llanto en los ojos, el canterano rimense se despidió en sociedad.

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En cuanto a no conseguir el título del Torneo Clausura 2026, el volante reveló: “Fue una semana muy dura porque no dependíamos de nosotros mismos, aunque sabíamos que en este partido ante Cienciano íbamos a hacer nuestro trabajo. Nos vamos contentos por lo que hizo el equipo. No logramos el objetivo, pero esa gente que nos aplaude reconoce que en casa nos hicimos fuertes y lo bien que se hicieron las cosas en este segundo semestre del año”.

Las reacciones de los hinchas de Sporting Cristal tras el anuncio de Martín Távara

Luego de las sorpresivas declaraciones de Martín Távara, la gran mayoría de comentarios de los hinchas de Sporting Cristal no demuestran mucha tristeza ni nostalgia que digamos. Es más, algunos celebran que se vaya del club al asegurar que en diversas ocasiones perjudicó al equipo y que incluso los problemas extradeportivos por los que atravesó debieron alejarlo del Rímac hace rato.

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“Hace rato era. Por su culpa se fue un DT qué era bueno“, “Que se alegue y de paso que se lleve a la porquería de Catriel para que le amarre el pasador porque para nada más sirve” y “Es lo mejor que le puede pasar a Cristal, que se largue esta tortuga y a él se le deben de sumar casi la mitad del equipo“; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los aficionados de Sporting Cristal.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

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