Sport Huancayo ganó el Torneo Clausura 2026. Por tal motivo, volverá a jugar ante Universitario, esta vez por las semifinales de los Playoffs por el título nacional. Los detalles.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de los Playoffs por el título nacional. El ‘Rojo Matador’ ganó el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, mientras que la ‘U’ se quedó con el segundo puesto de la tabla de posiciones acumulada. De esta manera, ambos se volverán a ver las caras tras la victoria por goleada 4-1 del equipo de Richard Pellejero.

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Sport Huancayo fue el mejor equipo del Torneo Clausura 2026 y eso se evidencia en su consagración ante su gente. El ‘Rojo Matador’ se anotó un gran hito para su historia y ahora quiere seguir con este buen momento en los Playoffs por el título nacional.

Universitario, por el contrario, está en un muy mal momento. Jugó un partido desastroso en la ‘Ciudad Incontrastable’, lejos de lo que representa su historia. Como terminó en el segundo lugar de la tabla acumulada, se permite estar en las semifinales por el título nacional. El problema es que volverá a enfrentar a su rival de este domingo.

¿Cuándo se juegan las semifinales entre Universitario y Sport Huancayo por los Playoffs?

No habrá que esperar mucho para el primer partido entre la ‘U’ y el ‘Rojo Matador’. Ambos equipos se enfrentarán en el duelo de ida el próximo domingo 29 de noviembre a las 3:00 P.M. en el IPD Huancayo. Es decir que se volverán a enfrentar en el mismo horario que tuvieron en el triunfo 4-1.

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El partido de vuelta de las semifinales de los Playoffs de la Liga 1 Perú se jugará el viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental U Marathon a las 8:30 P.M.

DÍAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DE LOS PLAYOFFS

IDA : Sport Huancayo vs. Universitario | domingo 29 de noviembre | 3:00 P.M. | IPD Huancayo.

: VUELTA: Universitario vs. Sport Huancayo | viernes 4 de diciembre | 8:30 P.M. | Estadio Monumental U Marathon.

Alianza Lima espera en la final nacional

Alianza Lima jugará ante el ganador de la semifinal entre Universitario y Sport Huancayo. El equipo de Pablo Guede ganó el Torneo Apertura 2026 y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones del Acumulado. Por esto último, accedió directamente a la final nacional.

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Tabla de posiciones final de la Acumulada Liga 1 Perú 2026

POS. EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF. 1 Alianza Lima 72 34 21 9 4 35 2 Universitario de Deportes 61 34 17 10 7 17 3 FBC Melgar 58 34 16 10 8 18 4 Deportivo Garcilaso 56 34 16 8 10 15 5 Sporting Cristal 54 34 16 6 12 18 6 Sport Huancayo 53 34 16 5 13 2 7 Cusco FC 52 34 16 4 14 -1 8 Cienciano 50 34 15 5 14 5 9 Alianza Atlético 50 34 14 8 12 1 10 Los Chankas 48 34 13 9 12 -14 11 Sport Boys 43* 34 12 11 11 2 12 Juan Pablo II College 42 34 11 9 14 -11 13 Comerciantes Unidos 38 34 8 14 12 -3 14 Atlético Grau 37 34 10 7 17 -10 15 Deportivo Moquegua 33 34 8 9 17 -20 16 ADT 32* 34 7 12 15 -12 17 FC Cajamarca 30* 34 8 7 19 -24 18 UTC 17* 34 6 9 19 -18