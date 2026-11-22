Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de los Playoffs por el título nacional. El ‘Rojo Matador’ ganó el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, mientras que la ‘U’ se quedó con el segundo puesto de la tabla de posiciones acumulada. De esta manera, ambos se volverán a ver las caras tras la victoria por goleada 4-1 del equipo de Richard Pellejero.
Sport Huancayo fue el mejor equipo del Torneo Clausura 2026 y eso se evidencia en su consagración ante su gente. El ‘Rojo Matador’ se anotó un gran hito para su historia y ahora quiere seguir con este buen momento en los Playoffs por el título nacional.
Universitario, por el contrario, está en un muy mal momento. Jugó un partido desastroso en la ‘Ciudad Incontrastable’, lejos de lo que representa su historia. Como terminó en el segundo lugar de la tabla acumulada, se permite estar en las semifinales por el título nacional. El problema es que volverá a enfrentar a su rival de este domingo.
¿Cuándo se juegan las semifinales entre Universitario y Sport Huancayo por los Playoffs?
No habrá que esperar mucho para el primer partido entre la ‘U’ y el ‘Rojo Matador’. Ambos equipos se enfrentarán en el duelo de ida el próximo domingo 29 de noviembre a las 3:00 P.M. en el IPD Huancayo. Es decir que se volverán a enfrentar en el mismo horario que tuvieron en el triunfo 4-1.
El partido de vuelta de las semifinales de los Playoffs de la Liga 1 Perú se jugará el viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental U Marathon a las 8:30 P.M.
DÍAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DE LOS PLAYOFFS
- IDA: Sport Huancayo vs. Universitario | domingo 29 de noviembre | 3:00 P.M. | IPD Huancayo.
- VUELTA: Universitario vs. Sport Huancayo | viernes 4 de diciembre | 8:30 P.M. | Estadio Monumental U Marathon.
Alianza Lima espera en la final nacional
Alianza Lima jugará ante el ganador de la semifinal entre Universitario y Sport Huancayo. El equipo de Pablo Guede ganó el Torneo Apertura 2026 y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones del Acumulado. Por esto último, accedió directamente a la final nacional.
Tabla de posiciones final de la Acumulada Liga 1 Perú 2026
|POS.
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF.
|1
|Alianza Lima
|72
|34
|21
|9
|4
|35
|2
|Universitario de Deportes
|61
|34
|17
|10
|7
|17
|3
|FBC Melgar
|58
|34
|16
|10
|8
|18
|4
|Deportivo Garcilaso
|56
|34
|16
|8
|10
|15
|5
|Sporting Cristal
|54
|34
|16
|6
|12
|18
|6
|Sport Huancayo
|53
|34
|16
|5
|13
|2
|7
|Cusco FC
|52
|34
|16
|4
|14
|-1
|8
|Cienciano
|50
|34
|15
|5
|14
|5
|9
|Alianza Atlético
|50
|34
|14
|8
|12
|1
|10
|Los Chankas
|48
|34
|13
|9
|12
|-14
|11
|Sport Boys
|43*
|34
|12
|11
|11
|2
|12
|Juan Pablo II College
|42
|34
|11
|9
|14
|-11
|13
|Comerciantes Unidos
|38
|34
|8
|14
|12
|-3
|14
|Atlético Grau
|37
|34
|10
|7
|17
|-10
|15
|Deportivo Moquegua
|33
|34
|8
|9
|17
|-20
|16
|ADT
|32*
|34
|7
|12
|15
|-12
|17
|FC Cajamarca
|30*
|34
|8
|7
|19
|-24
|18
|UTC
|17*
|34
|6
|9
|19
|-18
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.