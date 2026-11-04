Las alineaciones confirmadas de AEK Atenas vs. Real Madrid: formaciones, bajas y cambios

Real Madrid va por su cuarto triunfo en la fase liga de la Champions League. Visita Grecia para enfrentar a AEK Atenas. Jose Moruinho y Marko Nikolic definen sus equipos titulares.

Real Madrid tiene un duro partido este miércoles 4 de noviembre como visitante ante AEK Atenas por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los entrenadores Jose Mourinho y Marko Nikolic definen las alineaciones titulares para este duelo.

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Real Madrid va en busca de su cuarto triunfo en esta fase liga de la Champions League, que le permitiría ser líder con puntaje ideal (12 puntos) junto al PSG. Para AEK Atenas es imperiosa la victoria para meterse en zona de clasificación a la próxima ronda.

En las alineaciones, ambos equipos meten cambios con respecto a sus respectivos partidos en liga. En el conjunto griego, se busca mejorar luego de las derrotas en Copa de Grecia (ante el PAOK) y en la Superliga griega (ante Panathinaikos). En cambio, en los ‘Merengues’ hay cierta rotación por acumulación de partidos.

Alineación confirmada de AEK Atenas

ARQUERO: Thomas Strakosha

DEFENSAS: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavro Pilo

VOLANTES: Lovro Majer, Milán Vitális, Razvan Marin, Aboubakary Koïta

DELANTEROS: Barnabás Varga y Luka Jovic

DIRECTOR TÉCNICO: Marko Nikolic

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Alineación confirmada de Real Madrid

ARQUERO: Thibaut Courtois

DEFENSAS: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

VOLANTES: Federico Valverde, Eduardo Camavinga

EXTREMOS Y MEDIAPUNTA: Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

DELANTERO: Kylian Mbappé

DIRECTOR TÉCNICO: Jose Mourinho

NOTICIA EN DESARROLLO