Las alineaciones confirmadas de AEK Atenas vs. Real Madrid: formaciones, bajas y cambios

Real Madrid tiene un duro partido este miércoles 4 de noviembre como visitante ante AEK Atenas por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los entrenadores Jose Mourinho y Marko Nikolic definen las alineaciones titulares para este duelo.
Real Madrid va en busca de su cuarto triunfo en esta fase liga de la Champions League, que le permitiría ser líder con puntaje ideal (12 puntos) junto al PSG. Para AEK Atenas es imperiosa la victoria para meterse en zona de clasificación a la próxima ronda.
En las alineaciones, ambos equipos meten cambios con respecto a sus respectivos partidos en liga. En el conjunto griego, se busca mejorar luego de las derrotas en Copa de Grecia (ante el PAOK) y en la Superliga griega (ante Panathinaikos). En cambio, en los ‘Merengues’ hay cierta rotación por acumulación de partidos.
Alineación confirmada de AEK Atenas
- ARQUERO: Thomas Strakosha
- DEFENSAS: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavro Pilo
- VOLANTES: Lovro Majer, Milán Vitális, Razvan Marin, Aboubakary Koïta
- DELANTEROS: Barnabás Varga y Luka Jovic
- DIRECTOR TÉCNICO: Marko Nikolic
Alineación confirmada de Real Madrid
- ARQUERO: Thibaut Courtois
- DEFENSAS: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
- VOLANTES: Federico Valverde, Eduardo Camavinga
- EXTREMOS Y MEDIAPUNTA: Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinícius Júnior
- DELANTERO: Kylian Mbappé
- DIRECTOR TÉCNICO: Jose Mourinho
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