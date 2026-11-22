Publicidad

Sport Huancayo le gana 2-0 a Universitario de Deportes con goles de Javier Sanguinetti y Daniel Porozo hoy domingo 22 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2026. El IPD Huancayo es el escenario para este partido que puede definir al ganador del certamen. El árbitro del encuentro es Kevin Ortega con Jordi Espinoza en el VAR. Se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play, aunque puedes seguir las acciones aquí en Bolavip Perú.

Sport Huancayo llega como líder del Torneo Clausura con 34 puntos, mientras que Universitario tiene 32. Este partido puede definir al campeón del certamen y cómo se jugarían los Playoffs. Aunque también hay que estar atentos a lo que suceda entre Sporting Cristal y Cienciano en el Alberto Gallardo.

La definición del certamen será minuto a minuto donde cualquier cosa puede suceder. La victoria le daría la consagración al ‘Rojo’ Matador, pero un empate o un triunfo de la ‘U’ llevará a que la historia tenga que estar muy atenta a lo que pase entre ‘Celestes’ y cusqueños.

Publicidad

Alineaciones confirmadas para Sport Huancayo vs. Universitario

SPORT HUANCAYO: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti; y Daniel Porozo. DT: Richard Pellejero.

UNIVERSITARIO: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Juan Manuel Requena, Andy Polo, Jorge Gutiérrez, Jairo Concha, Edison Flores; José ‘Tunche’ Rivera y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

Los detalles de Sport Huancayo vs. Universitario

Publicidad

Tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

Tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 Perú 2026