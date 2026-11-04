Dónde ver EN VIVO AEK Atenas vs Real Madrid hoy: hora, canales de TV y streaming online

Real Madrid visita Atenas para jugar ante el AEK por la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Conoce el horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Real Madrid visita al AEK Atenas por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre desde las 12:45 horas (de Perú) en el OPAP Arena de Atenas. El conjunto ‘merengue’ busca su cuarto victoria para ser líder junto a PSG, mientras que los griegos quieren meterse en zona de clasificación.

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El equipo ‘blanco’, dirigido por Jose Mourinho, está en gran momento con seis victorias consecutivas contando todas las competencias. En la Champions League está invicto con puntaje perfecto de 9 puntos por sus tres triunfos (ante Inter, Roma y RB Leipzig). Por eso, va por una victoria para ser co-líder con PSG con 12 unidades.

El conjunto ‘Kitrinomavri’, comandado por Marko Nikolic, está en un momento de irregularidad. Viene de dos derrotas ante el PAOK por la Copa de Grecia y ante Panathinaikos por la Superliga griega. En tanto, en Champions, el triunfo ante el LASK en la primera fecha le permite no estar en el fondo tras las derrotas ante Shakhtar y Manchester City. Ahora, tiene su prueba más difícil ante el Madrid.

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¿Dónde ver EN VIVO AEK Atenas vs. Real Madrid?

El partido entre AEK Atenas y Real Madrid, que se disputa en el OPAP Arena, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega AEK Atenas vs. Real Madrid?

AEK Atenas vs. Real Madrid, partido de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, que se juega este miércoles 4 de noviembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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9:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 11:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 12:45 | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 13:45 | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 14:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 18:45 | España

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