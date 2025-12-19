Es tendencia:
Alianza Lima con ventaja, se confirmó el enorme beneficio que tendrá ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Alianza Lima vs. 2 de Mayo en duelos de ida y vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores y se confirmó que tendrá un gran beneficio.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero y la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Paolo Guerrero y la Copa Libertadores.

Alianza Lima arrancará la Copa Libertadores 2026 con una ventaja clave frente al club 2 de Mayo de Paraguay. El conjunto blanquiazul cerrará la serie como local en Matute, una condición que históricamente aumenta el porcentaje de clasificación y que, además, está respaldada por el mejor posicionamiento de Alianza en el ranking Conmebol respecto a su rival paraguayo.

Este detalle no es menor. Al ocupar un lugar superior en el ranking Conmebol, Alianza Lima obtuvo el derecho reglamentario de definir la llave en casa, algo que suele ser determinante en cruces de ida y vuelta. Matute se convierte así en un factor estratégico, no solo por el empuje de su hinchada, sino por la presión local que suele marcar diferencias.

Desde lo futbolístico, el escenario obliga a 2 de Mayo a arriesgar más en el partido de ida en Paraguay, sabiendo que cualquier resultado corto podría volverse cuesta arriba en Lima. Alianza, en cambio, podrá administrar mejor la serie, especular con el marcador global y apostar por resolver el pase con el respaldo de su gente.

En tienda blanquiazul son conscientes de que la Libertadores no perdona errores, pero también reconocen que cerrar en Matute incrementa notablemente las probabilidades de avanzar. La estadística acompaña: los clubes que definen como locales, especialmente cuando tienen mejor ranking y mayor experiencia internacional, suelen inclinar la balanza a su favor en fases preliminares.

Imagen
Alianza Lima anunció su duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. (Foto: Copa Libertadores)

Alianza Lima tiene ventaja sobre 2 de Mayo en la Copa Libertadores

Alianza Lima comienza su camino continental con un escenario favorable en lo reglamentario, anímico y estratégico, aunque con la obligación de confirmar esa ventaja dentro del campo: definirá la llave de la Fase 1 de la Copa Libertadores en Matute.

El duelo ante 2 de Mayo aparece como una oportunidad concreta para dar el primer paso en la Libertadores, pero también como una prueba de carácter para un Alianza Lima que sabe que en estos cruces cortos, el margen de error es mínimo y la localía puede ser decisiva.

Imagen
Alianza cierra como local ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. 2 de Mayo será el miércoles 4 de febrero a las 7:30 PM en el estadio del 2 de Mayo de Paraguay, en duelo válido por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿Contra quién jugará Alianza Lima si pasa a Fase 2 de la Copa Libertadores?

Si Alianza Lima vence a 2 de Mayo y avanza a la Fase 2 de la Copa Libertadores, tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en duelos de ida y vuelta, donde el cuadro celeste cerrará como local.

Datos claves

  • Alianza Lima cerrará la serie de Fase 1 como local en Matute ante 2 de Mayo.
  • El mejor posicionamiento en el ranking Conmebol otorgó a Alianza Lima la ventaja de localía.
  • La llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo corresponde a la Copa Libertadores 2026.
Better Collective Logo