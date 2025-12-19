No pasó ni un día desde que Sporting Cristal hizo oficial la salida de Fernando Pacheco y el mercado de fichajes ya se encendió con fuerza. El extremo nacional, que quedó libre tras cerrar su etapa en el Rímac, ya es pretendido por un campeón de la Liga 1 y otros cuatro clubes más.

Desde Cusco ven en Pacheco una oportunidad de mercado estratégica. Su experiencia, conocimiento del medio y pasado internacional lo convierten en una pieza atractiva para un Cienciano que apunta a volver a ser protagonista tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el interés no se limita solo al ‘Papá’. Universitario y Alianza Lima están atentos a la situación del jugador, siguiendo de cerca cómo avanzan las conversaciones. Además, también Sport Boys y Atlético Grau han mostrado interés en saber cuáles son las pretensiones de Fernando Pacheco, que ahora mismo se convierte en el futbolista más pretendido de la Liga 1.

Así lo confirmó el periodista Gustavo Adrianzén en su cuenta oficial de X: “Fernando Pacheco en negociaciones con Sport Boys, Atlético Grau y Cienciano con miras a la temporada 2026. El volante disputó 28 partidos, anotó 2 goles y dio 2 asistencias con Sporting Cristal. Su futuro se definirá en los próximos días”.

Fernando Pacheco jugando en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Fernando Pacheco busca nuevo club tras salir de Sporting Cristal

La salida de Fernando Pacheco de Sporting Cristal se dio en medio de fuertes críticas de la hinchada y con la sensación de que su ciclo estaba completamente agotado. Aun así, Fernando Pacheco sigue siendo un nombre que genera debate y su futuro inmediato podría cambiar el panorama del mercado local. Un fichaje suyo por Cienciano sería visto como un golpe de autoridad, mientras que un eventual salto a un grande reavivaría la polémica.

Por ahora, Cienciano corre con ventaja, ya que fue el primer club en moverse y poner el tema sobre la mesa. Las próximas horas serán claves para definir si el extremo vuelve a encontrar estabilidad en Cusco o si Universitario o Alianza Lima deciden meterse de lleno en la pelea. Lo cierto es que, en tiempo récord, Fernando Pacheco volvió a ser protagonista del mercado peruano.

Cristal hizo oficial la salida de Pacheco. (Foto: Sporting Cristal)

¿En qué club jugará Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco salió de Sporting Cristal y ahora se debate entre fichar por Cienciano, Alianza Lima o Universitario. Hay que mencionar que el ‘Papá’ ya empezó con las conversaciones y corre con ventaja.

¿Cuánto vale actualmente Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco vale 325 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue en el 2020 y llegó a alcanzar 750 mil euros.

Datos claves

Fernando Pacheco negocia con Cienciano, Sport Boys y Atlético Grau para la temporada 2026.

El extremo disputó 28 partidos y anotó 2 goles en su etapa con Sporting Cristal en el 2025.

Universitario y Alianza Lima también siguen de cerca la situación actual del futbolista libre.

