¿Contra quién juega y cuándo Sporting Cristal por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Luego de un intenso encuentro en el Estadio Miguel Grau del Callao, se conoció al equipo que terminó clasificando a la fase 3 de la Copa Libertadores. Juego con muchas emociones entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, que lucharon hasta el final en busca de la clasificación. Pero en este caso, solo uno de estos clubes se logró clasificar a la siguiente etapa.

Publicidad

Publicidad

El partido de vuelta fue bastante duro para ambas escuadras que sufrieron mucho. En este caso el juego en los 90 minutos terminó con un empate sin goles lo que tuvo que definirse en los penales. Acá por el cuadro de Cristal Cristian Benavente terminó fallando, pero Fernando Cáceres y Ulises Coronel fallaron para la visita ganando el partido 5-4.

¿Contra quien jugará Sporting Cristal en la fase 3?

En este caso, el rival salió mucho antes de que incluso se llegue a disputar este encuentro entre peruanos y paraguayos. El ganador de la otra llave fue el conjunto de Carabobo de Venezuela, que logró vencer en un emocionante encuentro a Huachipato en Chile.

Publicidad

Publicidad

En un comienzo, el conjunto llanero consiguió la ventaja en su tierra. Duelo que lo lograron ganar en la ida por el marcador de 1-0 con tanto de Edson Tortolero. El choque de vuelta jugado en Chile, sorpresivamente también terminó en triunfo de ‘Los Granates’. Fue un contundente 1-2, los tantos fueron de Cris Martínez para los locales, mientras que Tortolero otra vez y Eric Ramírez le dieron el triunfo al cuadro venezolano.

Clasificación de Carabobo:

Hay que mencionar, que este equipo de Carabobo tiene a un jugador peruano en su plantel. Se trata de Jonathan Bilbao, defensor central de 26 años de edad que pasó varios años en la Liga 1, pero ahora por primera vez está jugando en su país de nacimiento tras su paso fallido por Ayacucho FC.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal vs. Carabobo en la fase 3?

El primer encuentro entre estos dos equipos se jugará en la primera semana de marzo. Por lo que en este caso, no hay descanso para ninguno que va a tener que jugar casi de inmediato en busca de sacar ventaja para lo que será el juego de vuelta. El primer juego se desarrollará en Venezuela.

El choque de revancha por su parte será en la segunda semana en Lima. Donde se conocerá cuál de los dos tendrá la chance de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y quién jugará la misma etapa en la Copa Sudamericana.

Datos Claves

Sporting Cristal clasificó a la fase 3 tras vencer 5-4 en penales al 2 de Mayo .

clasificó a la fase 3 tras vencer en penales al . El club venezolano Carabobo será el próximo rival tras eliminar a Huachipato con un global 3-1 .

será el próximo rival tras eliminar a con un global . El partido de ida se jugará en Venezuela durante la primera semana de marzo.

Publicidad