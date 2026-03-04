Es tendencia:
¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal y Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal tiene que definir la serie frente a Carabobo en Lima en busca de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por Bruno Castro

Yoshimar Yotún celebrando con Felipe Vizeu.
© Sporting CristalYoshimar Yotún celebrando con Felipe Vizeu.

La Copa Libertadores está buscando a sus últimos cuatro clasificados para poder afrontar la fase de grupos. En este caso, el cuadro de Sporting Cristal y Carabobo se están peleando uno de los lugares en este certamen internacional. Pero todavía resta por disputarse un partido más, el cual se realizará en el Perú.

El choque de ida ha tenido muchas emociones, para comenzar el conjunto ‘celeste’ se puso adelante en el marcador con mucha facilidad. A los 15 minutos se cobró un penal a favor de los rimenses y Yoshimar Yotún aprovechó esta falta para poner el 1-0 con un formidable remate.

Imagen
Yoshimar Yotún anotando el 1-0 (Foto: Sporting Cristal).

El segundo llegó por medio de Felipe Vizeu. No obstante, el tanto no terminó de subir al marcador por una mano del brasileño que terminó por anular la jugada. Impidiendo que puedan llegar a la tranquilidad en condición de visitantes.

En los 45 minutos siguientes el conjunto de Carabobo intentó el empate, pero Diego Enríquez fue clave para que se mantenga el cero en el arco ‘celeste’. Con lo cual los rimenses corren con la ventaja para el choque de vuelta que se dará en Lima.

¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal vs. Carabobo?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Carabobo no tardará mucho en concretarse. Se sabe que este encuentro se disputará la próxima semana, por lo que se disputará el miércoles 11 de marzo desde las 17:00 horas de Perú. En este caso, el estadio elegido es el Alejandro Villanueva ‘Matute’ para jugarse.

La transmisión de este partido estará a cargo de ESPN, pero en plataformas digitales en Disney+. No obstante, podrán seguir el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

Datos Claves

  • Yoshimar Yotún anotó de penal a los 15 minutos el único gol de Sporting Cristal.
  • El partido de vuelta se disputará el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas.
  • El estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ albergará el encuentro definitorio por la Copa Libertadores.
