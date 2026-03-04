Los dos futbolistas peruanos que se escapan de los bombardeos entre Estados Unidos-Israel e Irán

La situación de los bombardeos que se están dando entre Estados Unidos, Israel e Irán han afectado a dos jugadores peruanos. Estos no han tenido otra opción más que escapar en busca de salvaguardar su integridad frente a esta situación bélica. La cual viene afectando bastante al fútbol internacional.

En este caso nos estamos refiriendo a los jugadores peruanos Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco, quienes vienen jugando en el Ironi Kiryat Shmona de la Ligat ha’Al. Pero según ha dado a conocer Infobae Perú, estos dos prefirieron abandonar el país. Su intensión es poder tener una mayor tranquilidad, por lo que ahora estarán en Europa.

Adrián Ugarriza en Israel (Foto: Kiryat Shmona).

Según lo que se ha podido conocer, ambos pasarán por Grecia, siendo este su primer destino. En donde tienen un plan de entrenamiento especial que será supervisado por el Kiryat Shmona. Luego de eso, pasarán a territorio de España, donde esperarán ver como va la situación. Para que puedan continuar entrenando o volver en caso se pueda solucionar el conflicto.

¿Cómo le iba a Ugarriza y Pacheco en Israel?

Adrián Ugarriza llegó al Kiryat Shmona el pasado 08 de julio del 2025, desde el cuadro de Deportivo Garcilaso. En este equipo se ha convertido en un jugador importante. Ha logrado disputar un total de 24 partidos, en los cuales ha hecho 10 goles y ha dado 3 asistencias en 1940 minutos. Esta es una gran suma teniendo en cuenta que su conjunto es de los que pelea por no irse al descenso.

Fernando Pacheco en el aeropuerto (Foto: Gemini).

Por el lado de Fernando Pacheco, recién ha llegado a este equipo. Luego de quedar libre desde Sporting Cristal, el extremo fichó por este conjunto este año. Desde su llegada a tierras israelitas ha conseguido sumar cuatro partidos, todavía no ha hecho goles ni dado asistencias, pero consiguió ganarse el puesto de titular.

