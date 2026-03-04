Matías Di Benedetto confesó si le interesa ser convocado a la Selección Peruana tras nacionalizarse: “No le cierro las puertas”

Hoy es un día de celebración para Matías Di Benedetto al recibir de manera exitosa la nacionalidad peruana. En una ceremonia celebrada en las instalaciones de Migraciones, el defensor de Universitario de Deportes quedó totalmente habilitado para ser inscrito en la Liga 1 y a raíz de ello es que reveló si es que a esta altura de su carrera le interesaría un llamado a la Selección Peruana.

Es importante mencionar que Matías Di Benedetto tiene 33 años de edad y que, de acuerdo al reglamento FIFA, todavía debería competir en la Liga 1 por dos temporadas más para recién ser elegible por la Selección Peruana. Conociendo de estos escenarios, el propio zaguero argumentó que no le cierre las puertas a la posibilidad de vestir la camiseta bicolor si es que en algún momento se da.

“Me siento muy contento, es un paso muy importante para mí y para mi familia. Hoy Perú necesita un cambio generacional, los chicos tienen que ir sumando roce y experiencia para lo que viene. No le cierro las puertas a la Selección Peruana, lógico, pero es mirar muy hacia adelante. No sabemos qué pasará en dos años y la prioridad la tienen los más jóvenes”; confesó Matías Di Benedetto.

Lo que se le viene a Matías Di Benedetto ahora que recibió la nacionalización peruana

Al margen de las posibilidades que pueda tener en un futuro de ser convocado a la Selección Peruana, no perdamos de vista que Matías Di Benedetto recién será inscrito en la Liga 1 ya que hasta el momento no ha podido competir de manera oficial con camiseta de Universitario de Deportes. Eso sí, ha venido entrenando con regularidad y se espera que pueda debutar muy pronto.

En total han sido cinco partidos oficiales que se ha perdido, así que este próximo fin de semana podría ser su reaparición. Así es, Universitario de Deportes visitará la ciudad de Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas el domingo 8 de marzo a las 15:30 horas y se espera que Matías Di Benedetto pueda ser parte de los convocados por Javier Rabanal para luego ser utilizado como titular o recambio.

Fuente: Universitario.

¿Cuál es la planificación de la Selección Peruana ahora que Mano Menezes es el DT?

La Selección Peruana atraviesa un proceso de transición y en la búsqueda del tan ansiado recambio generacional. Con Mano Menezes como entrenador y un comando técnico que ya viene trabajando de la mano de la Federación Peruana de Fútbol, se espera una vuelta en las planificaciones para potenciar aquellos aspectos que en el pasado reciente fueron debilidades muy marcadas en el balompié nacional. A raíz de ello es que los próximos amistosos serán claves.

DATOS CLAVES

Matías Di Benedetto recibió oficialmente la nacionalidad peruana en una ceremonia en Migraciones .

recibió oficialmente la en una ceremonia en . El defensor de 33 años podrá ser inscrito en la Liga 1 tras perderse los primeros cinco partidos de la temporada.

podrá ser inscrito en la tras perderse los primeros de la temporada. Según el reglamento FIFA, el jugador deberá competir dos temporadas más en el medio local para ser elegible por la Selección Peruana.

