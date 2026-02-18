“Estaba para ganar”: la reacción de la prensa paraguaya luego del 2 de Mayo 2-2 Sporting Cristal por la Copa Libertadores

Sporting Cristal logró un empate en su visita a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Por cómo se dio el partido, se podría decir que se trata de un resultado auspicioso para las aspiraciones de los rimenses de cara al partido de vuelta. Eso sí, todo parece indicar que desde la prensa paraguaya tienen una lectura interesante y en donde dejan entrever que pudieron ganarlo.

Luego de que 2 de Mayo pueda voltear el marcador en una ráfaga de jugadas que desconcertaron a Sporting Cristal y que casi al término del partido se dio un blooper en el área paraguaya, los medios de dicho país señalaron justamente este error como una situación gravitante para que se les haya escapado el triunfo cuando tampoco es que habían hecho muchos méritos para imponerse.

“Vamos a hablar del 2 de Mayo, que jugó un partido para el olvido. Jugó mal el 2 de Mayo. De hecho, el gol del empate de Cristal vino de un error defensivo, desatención de Saiz con su arquero Martínez. De todas maneras, el empate es un resultado positivo para la revancha en Lima. Partido muy difícil, se le complicó mucho al 2 de Mayo. Estaba para ganar”; comentaron en ‘NPY Deportes’.

Por otro lado, desde el medio ‘ABC’ resaltaron la jerarquía y categoría del capitán rimense en el duelo ante 2 de Mayo, sobre todo cuando cambió por gol el tiro penal a favor a Sporting Cristal a los 62 minutos de juego. “El experimentado Yoshimar Yotún asumió la responsabilidad y, con una ejecución magistral al ángulo superior derecho, puso el 0-1 que silenciaba a la afición local”.

Las sensaciones de Eduardo Ledesma y Paulo Autuori tras el empate entre 2 de Mayo vs. Sporting Cristal

Los entrenadores de 2 de Mayo y Sporting Cristal tuvieron sus respectivas lecturas luego del empate 2-2 en el Estadio Río Parapití. Mientras Eduardo Ledesma hizo énfasis en que el apuro y las ganas de generar peligro en área rival les pasaron factura al estar muy imprecisos en dichas intenciones, Paulo Autuori destacó el poderío de su equipo y la vez fue muy contundente en que deberían haber conseguido el triunfo con tranquilidad.

“Lo más difícil en el fútbol es generar juego. La ansiedad nos jugó en contra. Nos apuramos y tomábamos malas decisiones. Por momentos tirábamos centros sin sentido porque no había mucha gente en el área. Hay que trabajarlo y hablarlo para el partido de vuelta porque la ansiedad puede estar fuera del campo, pero dentro del campo hay que tener la calma”; aseguró Eduardo Ledesma.

Por otro lado, Paulo Autuori dijo lo siguiente en conferencia de prensa tras la igualdad en Paraguay. “El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada, solo llegaron con pelotazos. Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad. Pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces”.

