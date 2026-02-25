Los jugadores de Sporting Cristal que más impactaron en 2 de Mayo tras quedar eliminados de la Copa Libertadores 2026

2 de Mayo quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 a manos de Sporting Cristal, pero nadie puede decir que no fue un equipo digno. A pesar de que nunca fue favorito, compitió al máximo nivel de sus capacidades y puso en aprietos a un equipo celeste que pudo conseguir la clasificación por penales. Dicho esto, fue el entrenador Eduardo Ledesma quien elogió al rival de turno.

En charla con los medios deportivos en conferencia de prensa luego del duelo de ayer entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao, Eduardo Ledesma tomó la palabra para evidenciar la calidad y jerarquía de dos jugadores en específico del cuadro rimense. Hablamos de Yoshimar Yotún y de Christofer Gonzáles, quienes claramente deslumbran categoría.

“Cristal tiene a jugadores de selección como Yotún, jugadores de mucho nivel. Hoy entró también ‘Canchita‘. Es difícil recriminar a uno. El nivel del torneo y el rival te exige a que estés bien preparado. Sporting Cristal nos perdonó el primer tiempo y nosotros no teníamos que perdonarle si queríamos seguir en la Copa Libertadores“; declaró el DT 2 de Mayo en señal de jerarquía hacia los celestes.

En esta misma línea, Eduardo Ledesma reveló en qué fallaron para no seguir con vida en la Copa Libertadores 2026. “Creo que los dos partidos con Sporting Cristal, hasta la hidratación estuvimos en un partido y luego de ello en otro. Con Cristal nos faltó animarnos más. Fallamos en descansar con el balón. También jugamos con un rival que está bien trabajado, un entrenador que viene trabajando con estos chicos y saben a lo que juegan”.

2 de Mayo nunca supo lo que es perder en la Copa Libertadores 2026

Si bien 2 de Mayo quedó eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 luego de caer por tanda de penales ante Sporting Cristal, es importante destacar que no conocieron de derrotas durante los 90 minutos de juego que disputaron. En la llave contra Alianza Lima, ganaron 1-0 jugando en Paraguay y en Matute igualaron 1-1 sellando una clasificación histórica en la Fase 1.

Luego, la semana pasada empataron 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Río Parapití y ayer quedaron 0-0 antes de ir a la definición por penales. Es decir, en 4 partidos disputados frente a equipos peruanos, los dirigidos por Eduardo Ledesma no conocieron de derrotas concretas y es un aspecto para aplaudir en un equipo modesto que para muchos no tenía gran nivel de competencia.

