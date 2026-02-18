El primer partido entre 2 de Mayo vs. Sporting Cristal por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 quedó igualado 2-2 y quedan 90′ para definir al clasificado. Eso sí, se dio un trámite plagado de diversas emociones en el Estadio Río Parapití y a raíz de dicho contexto es que Eduardo Ledesma, entrenador del equipo paraguayo, descifró la diferencia de los celestes con Alianza Lima.

Fuente: Conmebol Libertaodres.

Recordando que 2 de Mayo viene de eliminar a Alianza Lima en la Fase 1 del torneo continental y que fue una de las grandes sorpresas de la contienda, el estratega paraguayo no dudó en asegurar que Sporting Cristal cuenta con un mejor juego colectivo y asociativo por lo que vio en el campo de juego, lo cual en muchos pasajes del partido de ayer los complicó en demasía.

“El rival es distinto, el rival tiene otra manera de jugar. Ellos se defienden bien con el balón. Es un equipo que sabe jugar y pasan rápido la línea de balón. Nosotros tuvimos nuestra falla en no presionar rápido y dejar que ellos se organicen. Sabíamos que el rival tendría la posesión. Ellos fueron inteligentes y nos achicaron los espacios para hacer nuestro fútbol. No estuvimos intensos como normalmente estamos”; comentó Eduardo Ledesma en conferencia de prensa.

¿Qué dijo en su momento Eduardo Ledesma del nivel de Alianza Lima?

2 de Mayo se convirtió en el sorpresivo verdugo de Alianza Lima hace unos días cuando los eliminó de la Copa Libertadores 2026 en apenas la Fase 1. Con un resultado global de 2-1, fue Eduardo Ledesma quien dejó entrever en sus declaraciones que esperaba un mejor nivel de los blanquiazules y que incluso tenía mejores expectativas con lo que pueda hacer Sporting Cristal.

“Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza Lima en ese sentido. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano. Considerábamos que iba a jugar otro tipo de juego. Nos adaptamos y las que tuvimos no supimos aprovechar porque también tuvimos para marcar”; señaló el DT de 2 de Mayo en conferencia de prensa en Matute.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de vuelta entre 2 de Mayo vs. Sporting Cristal?

En el marco del encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘, además de que podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal y 2 de Mayo empataron 2-2 en el partido de ida en Paraguay.

y empataron 2-2 en el partido de ida en Paraguay. El técnico Eduardo Ledesma afirmó que los celestes poseen mejor juego asociativo que Alianza Lima .

afirmó que los celestes poseen mejor juego asociativo que . La vuelta se jugará el 24 de febrero a las 19:30 en el Estadio Miguel Grau.

