Alianza Lima no tuvo una buena noche en Paraguay y terminó perdiendo 1-0 ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en un partido donde el equipo íntimo mostró serios problemas en defensa y claridad ofensiva.

Sin embargo, tras el encuentro, el técnico argentino Pablo Guede sorprendió con su análisis, ya que no realizó ninguna autocrítica y, por el contrario, consideró que su equipo tuvo un buen rendimiento pese a la derrota en condición de visitante.

“Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol”, declaró Guede en conferencia de prensa, evitando hablar de la falta de definición de sus delanteros y, quizá lo que más enoja, las suplencias de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

El entrenador también se mostró optimista de cara a la revancha en Lima y dejó en claro que, para él, la serie sigue completamente abierta: “Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien”, sostuvo, minimizando el impacto del resultado negativo.

DT Pablo Guede entrenando a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué dijo el técnico Pablo Guede sobre la caída de Alianza Lima ante 2 de Mayo?

El técnico Pablo Guede apeló al discurso de confianza y proceso, señalando que el plantel mantiene la fe en revertir la llave en Matute: “Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso”, remarcó ante los medios tras la caída de Alianza ante 2 de Mayo por la Libertadores.

Las declaraciones del técnico generaron incomodidad entre los hinchas de Alianza Lima, quienes esperaban mayor autocrítica tras un pobre rendimiento colectivo, y ahora miran con preocupación un panorama en el que el equipo está obligado a ganar en casa para no quedar eliminado de la Copa Libertadores en la primera fase.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima ante 2 de Mayo para seguir en la Copa Libertadores?

Datos claves

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en la ida de Copa Libertadores.

El técnico Pablo Guede evitó la autocrítica y calificó el rendimiento como “muy bueno”.

Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Jairo Vélez iniciaron el partido como suplentes en Paraguay.

