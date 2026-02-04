Federico Girotti quedó en el centro de la polémica tras el primer tiempo del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo de Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, luego de fallar varias ocasiones claras de gol que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

El delantero argentino tuvo al menos dos situaciones manifiestas dentro del área, pero no logró concretar, lo que generó frustración inmediata en los hinchas que se expresaron por redes sociales, considerando que Alianza necesitaba un resultado positivo como visitante.

Como era de esperarse, la reacción de los hinchas no se hizo esperar en redes sociales, especialmente en la publicación oficial de Alianza Lima tras el final del primer tiempo, donde los comentarios fueron lapidarios contra el atacante.

“Paquete”, “2 millones valió Girotti, nomás diré” y “Girotti, aún te esperamos” fueron algunos de los mensajes más repetidos, evidenciando el descontento de la hinchada con el rendimiento del fichaje argentino.

Hinchas de Alianza se enojaron con Girotti. (Foto: X)

El hincha de Alianza se enojó con Girotti

La molestia es mayor si se toma en cuenta que Girotti llegó como uno de los refuerzos más caros y de mayor expectativa para esta temporada, llamado a ser el 9 titular en la Copa Libertadores y en la Liga 1.

De esta manera, el delantero empieza a sentir la presión real del hincha de Alianza Lima, que ya exige resultados inmediatos y no perdona fallos en partidos internacionales, donde cada ocasión de gol puede definir una clasificación.

Datos claves

Federico Girotti falló situaciones claras en el partido contra 2 de Mayo de Paraguay.

El fichaje de Girotti representó una inversión importante para Alianza.

