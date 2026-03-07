Sorpresa total en Alianza Lima. El técnico Pablo Guede generó polémica al definir su once titular para enfrentar a FBC Melgar este lunes 9 de marzo en Matute por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

La decisión que más llamó la atención es que Federico Girotti, considerado uno de los grandes fichajes del club para la temporada, iniciaría el encuentro en el banco de suplentes. En su lugar, el comando técnico apostaría por Luis Ramos para acompañar en ataque al histórico Paolo Guerrero.

La decisión de dejar a Girotti en el banco ya generó debate entre hinchas y analistas, pues el delantero argentino llegó con cartel de figura y muchos esperaban verlo liderando el ataque. Ahora, Guede tendrá que respaldar su apuesta con resultados en un duelo clave del Apertura.

Otro punto a considerar es la ausencia de Eryc Castillo, que fue expulsado en el partido ante UTC de Cajamarca al ver la roja directa luego de un manotazo a David Dioses.

El once de Alianza Lima vs. Melgar para partido en Matute

El equipo íntimo saldría con Alejandro Duarte en el arco; una defensa conformada por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán. En el mediocampo aparecerían Esteban Pávez, Jairo Vélez, Alan Cantero y Kevin Quevedo.

En la ofensiva, la apuesta sería clara: Luis Ramos y Paolo Guerrero como dupla titular para intentar romper la defensa arequipeña en el estadio Alejandro Villanueva.

El detalle que Alianza tuvo con Guerrero, Castillo, Viscarra y Gaibor. (Foto: Alianza Lima)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Melgar por el Torno Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Melgar se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de L1 MAX, a través de los canales que lo transmiten como son Movistar Deportes y Directv.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Melgar se jugará este lunes 9 de marzo desde las 8:30 PM en el estadio de Matute y será válido por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Luis Ramos y Paolo Guerrero integrarán la dupla ofensiva titular contra FBC Melgar.

Federico Girotti iniciará como suplente el 9 de marzo en el Estadio Matute.

Eryc Castillo será baja por expulsión directa sufrida en el partido ante UTC.

