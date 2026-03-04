Pese a la victoria de Sporting Cristal, los hinchas liquidaron a un jugador: ” Siempre con 1 menos”

Sporting Cristal dio un tremendo paso en su camino a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto nacional venció a Carabobo en condición de visitante y tiene una importante ventaja para el choque de vuelta en Lima. Pero a pesar de esto, el hincha rimense no quedó contento y terminaron por fulminar a uno de sus jugadores en las redes sociales.

En este caso el jugador que no pudo evitar las críticas es Felipe Vizeu. El delantero brasileño no logra ser el diferente en el ataque de Cristal, por esa razón el hincha siente que sigue en deuda. No viene a ser la solución al gol que le está haciendo mucha falta a los ‘celestes’ para poder definir los partidos.

En las redes sociales se puede leer muchos comentarios en contra de Vizeu. Entre los que destacan que jugar con él es tener uno menos en la cancha, pues no le termina sumando al equipo. Otros consideran que debido a su nivel, con otro delantero tranquilamente pudieron haber hecho otro gol más al cuadro de Carabobo. Mientras que algunos ya no saben que hacer con el brasileño en el plantel titular.

La queja de los hinchas de Sporting Cristal (Foto: X).

Pese a estos constantes reclamos de parte de la hinchada de Sporting Cristal en contra de Felipe Vizeu. Para el técnico Paulo Autuori es uno de sus jugadores titulares, por lo tanto no lo piensa sacar en este momento de la temporada. Tampoco ve la posibilidad de traer a a alguien más para que pueda pelearle el puesto esta temporada.

Felipe Vizeu se quedó con las ganas de festejar

Felipe Vizeu logró gritar un gol en el Estadio Misael Delgado en Venezuela, pero para su mala suerte no logró subir al marcador. Gran jugada por el sector izquierdo, en el que se termina en un centro que un defensa trata de despejar, no obstante termina habilitando al brasileño que de cabeza vence la portería rival.

ver también ¡Con gol de Yoshimar Yotún! Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo FC por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles

Para su mala suerte, Cristiano de forma involuntaria termina tocando el balón con la mano. Algo que el árbitro es advertido por el VAR, lo que termina por anular la jugada y el brasileño terminó con el grito ahogado. Esto pudo haber cambiado el partido, pero para mala suerte de los ‘celestes’, no se dio a su favor y el juego terminó solo con 1-0.

Los números de Felipe Vizeu

La situación de Felipe Vizeu ha sido muy complicada esta temporada, en donde no ha estado fino en la cancha. El delantero en lo que va de la temporada ha jugado un total de 7 partidos entre la Liga 1 y Copa Libertadores. Pero tan solo ha logrado anotar en 2 juegos, mientras que no ha dado ni una asistencia en 518 minutos.

Ahora, si vemos desde que llegó a Sporting Cristal la temporada pasada, pues se suma un total de 16 partidos disputados, en los cuales ha hecho 4 goles en 1096 minutos.

Datos Claves