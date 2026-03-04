La derrota ante Getafe sigue dejando consecuencias y algunas cuestiones polémicas alrededor del Real Madrid. Tras caer 1-0 con el gol del uruguayo Martín Satriano, jugadores, cuerpo técnico y hasta dirigentes fueron silbados en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque, en medio de esto, también se gestó un duro cruce entre los futbolistas Vinícius Júnior y Allan Nyom.

La victoria por 1-0 en el Bernabéu fue la oportunidad que encontró Allan Nyom para un cruce con Vinícius Júnior producto de una burla del propio brasileño en el partido anterior disputado en LALIGA 2025-26. Es que el franco-camerunés también recurrió a unas palabras burlonas para que el brasileño estalle.

Las cámaras del canal DAZN mostraron el momento en que Nyom tiene que ser separado por algunos auxiliares y hasta por el entrenador José Bordalás debido a este cruce. En tanto, Vinícius Júnior, algo incrédulo, quiso buscarlo para encararlo y hasta pelearlo.

Tras este cruce provocado pocos minutos después del final del partido en el Bernabéu, se conocieron más detalles. Lo más llamativo es la frase que utiliza el futbolista de Getafe para burlarse de Vini Jr. “¿Dónde está el Balón de Oro?”, le llega a decir en la cara para provocar la reacción del brasileño.

La furia de Nyom contra el controvertido futbolista del Real Madrid tiene que ver con una burla anterior de este último. Cuando se jugó este mismo partido por el mismo torneo en el Coliseum, Vinícius llegó a comentarle a Bordalás: “Buen cambio metiste”, en referencia al jugador franco-senegalés. ¿Por qué? Es que lo puso desde el banco de suplentes, pero terminó expulsado a los pocos minutos.

Así, este defensor de 37 años se “vengó” del brasileño con un cruce que no pasó desapercibido en España. Se trata de otro hecho polémico que tiene a Vini Jr. como protagonista, aunque en esta ocasión por una burla provocada por él mismo.

Hinchas de Real Madrid pidieron la dimisión de Florentino Pérez

El clima en el Santiago Bernabéu no fue el mejor luego del triunfo de Getafe. La actuación del Real Madrid llevó a que sus hinchas silben al equipo y haya cánticos en contra del presidente. “Florentino dimisión”, se escuchó fuerte en las tribunas del estadio.

La crisis es total en el conjunto ‘merengue’, que perdió puntos en la pelea por el título de LALIGA 2025-26, ya que FC Barcelona está cuatro puntos arriba como líder. Lo único que podría salvar la temporada de este equipo es la UEFA Champions League 2025-26.

